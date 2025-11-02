A keni hasur ndonjëherë në rrugë tabelën “STOP” me sfond blu? Ja çfarë kuptimi ka në vende të ndryshme
Shuma e shoferëve janë njohur me karakteristikën e kuqe STOP, e cila kërkon ndalimin e plotë në një ndeshje. Megjithatë, në disa vende mund të ketë një version i ndryshëm i saj.
Tabela e kuqe STOP është e njohur në mbarë botën dhe përdoret në çdo vend për t’u treguar shoferëve momentin për të ndaluar dhe ndaluar në mbrojtje, duke respektuar respektimin e rregullave të rregullimit të saj.
Forma e saj tetëkëndore dhe ngjyra e kuqe e fortë janë zgjedhur qëllimisht për t’u dalluar nga çdo shenjë tjetër, duke e bërë një nga simbolet më të njohura dhe më të dallueshme në botë.
Ajo që nuk dihet gjerësisht është se në disa vende mund të hasen tabela STOP me sfond blu.
Megjithëse nga pamja e jashtme ngjajnë me tabelat klasike të kuqe, ato kanë funksion dhe kuptim krejtësisht të ndryshëm, duke shkaktuar shpesh habi dhe konfuzion tek shoferët që nuk i kanë parë më parë.
Në kontrast me tabelën tradicionale të kuqe, ajo blu përdoret vetëm në pronësi private, ku pronarët duan t’u tregojnë drejtuesve të mjeteve se duhet të ndalojnë.
Këto tabela gjenden në SHBA dhe nuk janë shenja zyrtare trafiku të vendosura nga autoritetet shtetërore apo federale. Përkundrazi, ato shërbejnë për sigurinë rrugore brenda pronave private (si fusha golfi, ferma apo prona të mëdha), me qëllim që të shmangen aksidentet brenda territorit të tyre.
Gjithashtu, theksohet se askush nuk ka të drejtë të vendosë një tabelë STOP blu në rrugë publike, pasi kjo do të sillte pasoja serioze ligjore.
Të tilla tabela gjenden edhe në vende si Japonia, Korea e Jugut dhe Meksika, por atje ato kanë një kuptim ndryshe nga ato në SHBA. Në vend që t’u tregojnë shoferëve të ndalojnë dhe më pas të vazhdojnë, ato tregojnë zona me hyrje të kufizuar ose vende ku hyrja ndalohet plotësisht. Në këto raste, tabelat blu u tregojnë drejtuesve se duhet të kthehen.
Tabela e kuqe STOP, që përdoret edhe në Shqipëri, “i detyrohet” krijimit të saj Harry Jackson-it, një polic në Detroit të SHBA-së. Në vitin 1915, ai po shërbente si rregullues trafiku në një rrugë të ngarkuar të qytetit. I lodhur nga mungesa e dukshmërisë në kryqëzime dhe nga aksidentet e shpeshta, vendosi të ndërhynte vetë.
Ai mori një copë druri kompensatë, i preu cepat duke i dhënë një formë të veçantë, shkroi në qendër fjalën STOP dhe e vendosi në rrugë. Për kënaqësinë e tij, zbuloi se tabela ndihmoi ndjeshëm në uljen e aksidenteve.
Një vit më vonë, tabelat STOP u adoptuan zyrtarisht nga shteti i Michiganit, dhe me kalimin e viteve u përhapën në shumë vende të botës, duke luajtur një rol të rëndësishëm në përmirësimin e sigurisë rrugore.