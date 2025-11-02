LEXO PA REKLAMA!

Çanta “Luis Vuitton” që Icardi i bëri të dashurës tërbon Wanda Narën: Harrove ditëlindjen e vajzës.....

Lajmifundit / 2 Nëntor 2025, 17:54
Showbiz

Çanta “Luis Vuitton” që Icardi i bëri të

Seriali “Wanda Nara-Mauro Icardi” vazhdon të pushtojë mediat ndërkombëtare dhe jo vetëm.

Çifti argjentinas, i cili ka dy vajza që jetojnë në Argjentinë me Wanda Narën, tani kanë ndjekur rrugë të ndara, por vazhdojnë të ‘qëllojnë shigjeta’ ndaj njëra-tjetrës.

Futbollisti argjentinas jeton në Stamboll pasi luan për Galatasarayn dhe është me dashurinë e re të jetës së tij, Chyna Suarez.

Wanda Nara duket se e urren të dashurën e re të Mauros, dhe e tregon këtë në çdo rast. Icardi i bëri së fundmi Chynës një dhuratë të shtrenjtë, që solli reagimin e modeles dhe bukuroshes së spektakleve.

Futbollisti i dhuroi asaj një çantë rozë “Louis Vuitton” për koleksion, së bashku me një shënim të shkruar me dorë:

“Përmbushja e dëshirës tënde për të pasur këtë çantë të vogël rozë më bën shumë të lumtur, sepse dhurata ime më e mirë është të të shoh të buzëqeshësh dhe të të kem pranë meje. Të dua”.

Çanta “Luis Vuitton” që Icardi i bëri të

Chyna Suarez postoi dhuratën në rrjetet sociale dhe shkaktoi zemërimin e Wanda Nara-s pasi lojtari duket se e kishte harruar ditëlindjen e vajzës së tyre!

“Je me dikë që, për fat të keq, nuk të ndihmon të bëhesh një person më i mirë apo një baba më i mirë”, shkroi Nara në rrjetet sociale dhe vazhdoi: “ Nuk pate kohë as t’i dërgoje Isabellas diçka për ditëlindje, nuk ishe aty për të. Ia prishe ditën Isabellas duke i thënë në telefon se ishe me dikë në Itali”.

Ish-çifti ka dy vajza, Francesca dhe Isabella. Vihet re se Wanda Nara ka një koleksion të madh çantash dhe “Louis Vuitton” është marka e saj e preferuar.

