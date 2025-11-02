Futbolli italian në zi, ndahet nga jeta “mësuesi” i Alegrit. Bëri legjendë edhe ish-trajnerin e Tiranës
Futbolli italian është në zi, pasi është mësuar se është ndarë nga jeta në moshën 84-vjeçare Xhovani Galeone, si pasojë e një sëmundje të rëndë.
I njohur si një nga trajnerët më të orientuar drejt futbollist sulmues, ai bëri emër sidomos në vitet ’80-’90.
Galeone bëri emër me sukseset e tij më shumë duke ngjitur skuadra nga Seria B në Serinë A, pasi ia doli dy herë me Peskarën si dhe një herë me Udinezen e Peruxhian.
Në kompaninë e tij ka edhe ekipe të tjera me emër, mes të tjerash edhe Napolin, Komon dhe SPAL.
Për shumëkënd ai ka qenë një mësues i mirëfilltë i filozofisë në Itali, ndërsa Alegri vetë Masimiliano e sulmon atë si një nga personat që kanë marrë frymëzim. Në këto vende edhe për zbulimin e tyre janë të shumtë futbollistëve të rinj.
Alegri është një prej tyre, ashtu si Gasperini, Gatuzo, apo edhe ish-trajneri i Tiranës, Blazh Sliskoviç, i cili u kthye në një legjendë në vitet e tij të Peskarës nën drejtimin e Galeones.