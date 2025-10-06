Ish-kryeministri grek Alexis Tsipras ikën nga SYRIZA, jep dorëheqjen si deputet pas 16 vitesh në Parlament
Ish-kryeministri grek Alexis Tsipras ka njoftuar sot dorëheqjen nga mandati i deputetit dhe nga SYRIZA pas 16 vitesh si ligjvënës në Parlamentin e Greqisë.
Akti i tij i ka kapur në befasi të gjithë, sidomos SYRIZA dhe Partinë Socialiste greke. Por me anë të një video ai kishte deklaruar se nuk do të largohej nga politika, pasi pritet të hapë një parti të re.
“Së shpejti do të udhëtojmë së bashku drejt deteve më të bukura”, do shprehej ish-kryeministri mes të tjerash në komunikim.
Tsipras thuhet se ka kontaktuar me telefon presidentin e Partisë Socialiste SYRIZA, Sokrates Famellos, si dhe kryetarin e Parlamentit, Nikitas Kaklamanis, këtë mëngjes, për t’i informuar ata për vendimin e tij, duke habitur të gjithë potencialin ekzekutiv të partisë së tij.
Alexis Tsipras theksoi se po jep dorëheqjen si deputet i SYRIZA-s, por nuk po heq dorë nga veprimi politik.
Siç theksoi ai, vendimi i tij ishte “i ndërgjegjes” dhe synon të kthehet “në veprimin shoqëror”, larg pozicioneve dhe mekanizmave partiakë.
Thodoris Dritsas është kandidati i parë për vendin e Alexis Tsipras pas dorëheqjes së tij.