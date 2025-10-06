Autoritetet e BE-së paralajmërojnë për rreziqet e kriptomonedhave: Nuk ofrojnë të njëjtin nivel sigurie si .....
Lënia e kriptoaseteve, si kriptovalutat dhe stablecoin-et, i ekspozon kursimtarët ndaj rreziqeve të larta në një sektor ku mbrojtjet ligjore janë të kufizuara ose, në disa raste, mungojnë plotësisht.
Ky është mesazhi qendror që tre autoritetet kryesore evropiane të mbikëqyrjes financiare – ESMA (Autoriteti Evropian për Bursat dhe Tregjet Financiare), EBA (Autoriteti Bankar Evropian) dhe EIOPA (Autoriteti Evropian për Sigurimet dhe Pensionet) – dëshirojnë t’u përcjellin qytetarëve në të gjitha vendet e Bashkimit Evropian.
Për të rritur ndërgjegjësimin publik mbi këto rreziqe, autoritetet kanë nisur një fushatë informuese që përfshin një paralajmërim zyrtar, një fletë faktesh, një podcast dhe një video edukative.
Autoritetet evropiane e pranojnë se kriptoasetet përfaqësojnë një formë inovacioni financiar që mund të kontribuojë në rritjen e konkurrueshmërisë dhe efikasitetit të tregjeve.
Megjithatë, për shkak të interesit gjithnjë në rritje të publikut për këto produkte – i nxitur shpesh nga fushata agresive marketingu në rrjetet sociale – theksohet se “kriptoasetet nuk janë të përshtatshme për të gjithë” dhe se nevojitet kujdes i shtuar.
Në paralajmërimin e tyre të përbashkët, autoritetet rikujtojnë se vetëm një pjesë e kriptoaseteve që qarkullojnë aktualisht bien brenda fushëveprimit të Rregullores së re Evropiane për Kriptoasetet (MiCAR).
Për shumë produkte të tilla, informacioni që u jepet investitorëve është i kufizuar dhe shpesh i pamjaftueshëm. Në rast humbjesh, mbrojtja ligjore që ofron BE-ja për kriptoasete është shumë më e kufizuar krahasuar me produktet tradicionale financiare, dhe nuk përfshin skemat e kompensimit.
Në përfundim, tre autoritetet evropiane theksojnë se nuk duhet supozuar se kriptoasetet ofrojnë të njëjtin nivel sigurie dhe garancie si investimet tradicionale, dhe se qytetarët duhet të informohen plotësisht përpara se të marrin vendime financiare në këtë fushë.