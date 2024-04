Avionët e luftës ngrihen në qiell, Izraeli: Irani ka lëshuar mbi 100 dronë vrasës drejt nesh!

Netanjahu mbledh "keshillin e luftes"

23.21 - Kryeministri Benjamin Netanyahu thirri një takim të kabinetit të luftës në selinë ushtarake Kiryat në Tel Aviv, tha zyra e tij.

Një foto e publikuar tregon Netanyahun të ulur me Ministrin e Mbrojtjes Yoav Gallant, ministrin Benny Gantz, shefin e IDF-së Herzli Halevi, Këshilltarin e Sigurisë Kombëtare Tzachi Hanegbi dhe zyrtarë të tjerë të lartë.

23.13 - Ushtria izraelite ka identifikuar më shumë se 100 dronë të nisur nga Irani drejt objektivave në Izrael.

Forcat Ajrore izraelite po gjurmojnë dronët dhe po përgatiten për valë të tjera sulmesh, të cilat mund të përfshijnë edhe raketa.

Dronët që po gjurmohen aktualisht pritet të arrijnë në vend brenda disa orësh, megjithëse Izraeli do të punojë për t'i kapur në një fazë të hershme para se te prekin objektivat.

Kërcënimet e tjera, duke përfshirë raketat balistike ose raketat e lundrimit, do të kërkojnë më pak kohë për të arritur në Izrael dhe atoritetet thonë se do të përditësojë në përputhje me rrethanat.

Izraeli thotë se është e përgatitur mirë për të trajtuar sulmin iranian dhe shefi i shtabit gjeneral, gjeneral Herzi Halevi mbajti një vlerësim tjetër në orët e fundit.

Dhjetra avionë luftarakë janë aktualisht në qiell dhe janë të përgatitur për të goditur kudo që të jetë e nevojshme, sipas IDF.

Irani lëshon valën e tretë me dronë dhe kërcënon: Do sulmojmë këdo që ndihmon Izraelin!

23.12 - Mediat izraelite raportuan se dronët mund të fillojnë të mbërrijnë rreth orës 2 të mëngjesit me orën lokale (12 të mëngjesit me kohën e Mbretërisë së Bashkuar), por raketat mund të mbërrijnë më shpejt, sipas CNN.

23.05 - Iraku deklaroi mbylljen e perkohshme te hapesires se vet ajrore, si pasoje e sulmeve te Iranit ndaj Izraelit.

“Hapësira ajrore e Irakut është mbyllur dhe trafiku ajror është ndalur”, tha ministri i Transportit Razzak al-Saadawi për agjencinë shtetërore të lajmeve INA. Autoriteti i Aviacionit Civil tha se mbyllja do të zgjasë nga ora 23:30 (2030 GMT) deri në 5:30 të mëngjesit (0230 GMT).

Edhe Izraeli do të mbyllë hapësirën ajrore duke filluar nga ora 12:30 me orën lokale, tha ministria e transportit e Izraelit.

“Në përputhje me udhëzimet e sistemit të sigurisë, duke filluar nga ora 00:30 e natës së sotme, hapësira ajrore e shtetit të Izraelit do të mbyllet për fluturimet ndërkombëtare dhe të brendshme”, thuhet në njoftim.

23.00 - Channel 12 raporton, pa cituar burimin, se Izraeli ka filluar të përgjojë dronët iranianë mbi Siri dhe Jordani.

Aftësia për ta bërë këtë garantohet falë një ombrellë ajrore të ngritur nga SHBA në bashkëpunim me aleatët rajonalë.

Ministri i Mbrojtjes i Iranit ka lëshuar një deklaratë duke paralajmëruar vendet fqinje se çdo prej tyre që hap hapësirën e tyre ajrore ndaj Izraelit për të kapur dronët do të jetë në shënjestër.

22.59 - Mediat e lidhura me Iranin raportojnë se Teherani ka nisur një valë të tretë të dronëve Shahed drejt objektivave në Izrael.

Pamjet që qarkullojnë në mediat sociale supozojnë se tregojnë një dron iranian "Shahed 136" duke fluturuar mbi Irak, në fazen e parë t sulmit të Iranit ndaj Izraelit.

Israeli Army confirms Iran launched dozens of suicide drones (at least 50) ~one hour ago.

Visual confirmation Shahed-136 kamikaze drones are curently flying over Iraq. pic.twitter.com/XTQznbmTJQ — Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) April 13, 2024

Irani ka lëshuar dhjetëra dronë drejt Izraelit, të cilëve pritet të duhen disa orë për të arritur në objektiva.

Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike lëshoi një deklaratë që konfirmon fillimin e sulmit ndaj Izraelit, duke thënë se është në përgjigje të sulmit që Izraeli kreu në një kompleks konsullor në Damask, ku u vranë disa anëtarë iranianë , duke përfshirë dy gjeneralë, në fillim të këtij muaji.

Irani thotë se do të godasë objektiva specifike në Izrael me dhjetëra dronë dhe raketa, me sa duket me raketa lundrimi.

Biden mbledh keshillin e sigurise Kombetare

SHBA kane shprehur mbeshtetjen ndaj Izraelit.

Autoritetet amerikane kane thene se “ekipi i Presidentit është në komunikim të vazhdueshëm me zyrtarët izraelitë, si dhe me partnerë dhe aleatë të tjerë”, thotë Shtëpia e Bardhë. “Ky sulm ka të ngjarë të shpaloset brenda disa orësh.”

“Presidenti Biden ka qenë i qartë: mbështetja jonë për sigurinë e Izraelit është e hekurt. Shtetet e Bashkuara do të qëndrojnë me popullin e Izraelit dhe do të mbështesin mbrojtjen e tyre kundër këtyre kërcënimeve nga Irani”, shtoi Shtëpia e Bardhë.

- Presidenti amerikan Joe Biden do të takohet me zyrtarë të Këshillit të Sigurisë Kombëtare në dhomën e situatës në Shtëpinë e Bardhë pas kthimit të tij nga Rehoboth, Delaware, sipas një deklarate nga Shtëpia e Bardhë.

Presidenti i SHBA Joe Biden u kthye në Uashington të shtunën pasdite për t'u konsultuar me ekipin e tij të sigurisë kombëtareper sulmin iranian kundër Izraelit.

Biden e ndërpreu udhëtimin e tij të fundjavës në Delaware, tha Shtëpia e Bardhë të shtunën, për të diskutuar ngjarjet në Lindjen e Mesme.

Sekretari amerikan i Shtetit Antony Blinken dhe sekretari i Mbrojtjes Lloyd Austin do të jenë në takimin e Presidentit Joe Biden me ekipin e tij të sigurisë kombëtare, thanë zyrtarët për CNN.

Kryetari i Shefave të Shtabit të Përbashkët Gjeneral CQ Brown do të jetë gjithashtu në takim, sipas një zyrtari tjetër të mbrojtjes të SHBA.

Irani nis valen e dyte te sulmit

Mediat e lidhura me shtetin në Iran po raportojnë se një valë e dytë e dronëve është nisur nga Republika Islamike në Izrael.

“Dhjetëra dronë u vunë re duke fluturuar nga Irani në drejtim të Izraelit mbi hapësirën ajrore të Irakut”, thanë gjithashtu dy burime irakiane të sigurisë për Reuters.

Iraku njoftoi mbylljen e hapësirës së tij ajrore dhe pezullimin e të gjithë trafikut ajror më herët gjatë ditës së sotme, tha ministria e transportit e Irakut për agjencinë shtetërore të lajmeve të vendit.

Izraeli konfirmon nisjen e sulmit nga Irani. Zëdhënësi Daniel Hagari në një deklaratë për shtyp konfirmon se dhjetëra dronë të nisur nga Irani po shkojnë drejt Izraelit.

Ai thotë se Forcat Ajrore izraelite po gjurmojnë dronët, ndërsa theksoi se do të duhen disa orë për të pare finalizimin.

Hagari thotë se do të ketë ndërprerje të GPS pasi ushtria po punon për të kapur dronët.

Nëse ka ndonjë sulm shtesë, që kërkon një paralajmërim të veçantë, Hagari thotë se do të përditësojë publikun.

Sirenat do të bien vetëm nëse dronët hyjnë në hapësirën ajrore izraelite, në vendet përkatëse, tha Hagari. Ai thotë se Izraeli do të punojë për të kapur objektivat sa më shpejt që të jetë e mundur.

Channel 12 thotë se SHBA ishte e para që identifikoi nisjen e sulmit dhe njoftoi menjëherë Izraelin.

Mediat e huaja raportuan nisjen e sulmit te Iranit ndaj Izraelit, nje ngjarje e paralajmeruar fort ditet e fundit.

Irani ka nisur një sulm kundër Izraelit me dhjetëra dronë, sipas faqes së lajmeve Axios.

Dronët vlerësohet se kërkojnë disa orë për të kaluar një distancë të tillë deri tek arritja ne objektiv.

Irani ka kërcënuar se do të sulmojë Izraelin për vrasjen e shtatë anëtarëve të IRGC-së, përfshirë dy gjeneralë, në Damask të Sirisë javën e kaluar.

Kryeministri Benjamin Netanyahu tha se Izraeli është gati për një sulm të drejtpërdrejtë nga Irani dhe do të përgjigjet në të njëjtën mënyrë.

“Qytetarët e Izraelit, në vitet e fundit, dhe aq më tepër në javët e fundit, Izraeli është përgatitur për mundësinë e një sulmi të drejtpërdrejtë nga Irani”, tha kryeministri në një deklaratë video.

“Sistemet tona të mbrojtjes janë të vendosura dhe ne jemi të përgatitur për çdo skenar, si në mbrojtje ashtu edhe në sulm”.

“Ne e vlerësojmë SHBA-në për qëndrimin në krah të Izraelit, si dhe mbështetjen e Britanisë së Madhe, Francës dhe shumë vendeve të tjera.”

“Kam vendosur një parim të qartë - kushdo që na lëndon, ne do t'i lëndojmë ata. Ne do të mbrohemi nga çdo kërcënim dhe do ta bëjmë këtë me qetësi dhe vendosmëri”.

“E di që edhe ju, qytetarët e Izraelit, po ruani qetësinë. Ju bëj thirrje që të dëgjoni direktivat e Komandës së Frontit të Brendshëm.”

“Së bashku qëndrojmë dhe me ndihmën e Zotit, së bashku do të mposhtim të gjithë armiqtë tanë”, thotë Netanyahu.

Irani 100 raketa gati kundër Izraelit, mediat e huaja: Pritet të godasë shumë shpejt!

Mediat e huaja raportojne se Irani ka pergatitur një sulm masiv me 100 raketa dhe dronë me te cilat do të godasë territorin e Izraelit drejt objektivave ushtarake dhe qeveritare!

Ky është skenari i 24 deri në 48 orët e ardhshme që sipas burimeve amerikane e pret vendin nën hijen e një kërcënimi iranian, për sulmin vdekjeprurës ajror izraelit ndaj kompleksit të ambasadës iraniane në Damask.

Vëzhguesit amerikanë kanë vënë në dukje se Irani po lëviz "asetet ushtarake" përpara një sulmi ndaj Izraelit, sipas burimeve të CNN.

Ndër armët që vëzhguesit amerikanë kanë parë lëvizjen e Teheranit janë "dronët dhe raketat e lundrimit", raporton transmetuesi amerikan.

Sakaq presidenti amerikan Joe Biden bëri një paralajmërim të prerë ndaj Iranit të premten.

Gjatë një bisede me gazetarët pas një fjalimi virtual të mbajtur për një aktivitet që zhvillohej në qytetin e Nju Jorkut, presidenti Biden paralajmëroi Iranin të mos ndërmarrë veprime dhe tha se “jemi të përkushtuar për mbrojtjen e Izraelit. Do ta mbështesim Izraelin. Do të ndihmojmë për mbrojtjen e Izraelit dhe Irani nuk do të ketë sukses”.

Irani mbështet Hamasin, grupin palestinez që lufton Izraelin në Gaza, si dhe grupe të ndryshme përfaqësuese në të gjithë rajonin, duke përfshirë disa - si Hezbollahu në Liban - që shpesh kryejnë sulme kundër izraelitëve.

Të premten, Hezbollahu tha se kishte lëshuar "dhjetëra" raketa nga Libani drejt Izraelit. Një zëdhënës i Forcave të Mbrojtjes të Izraelit (IDF) tha se rreth 40 raketa dhe dy dronë shpërthyes ishin lëshuar. Nuk u raportua për viktima dhe nuk kishte të dhëna për përfshirje nga aktorë të tjerë.

Izraeli njoftoi se ka anuluar frekuentimin e shkollave dhe aktivitetet e tjera rinore të planifikuara për ditët në vijim, si fillimi i festës së Pashkës, dhe ka vendosur forcat e armatosura në gatishmëri të plotë për shkak të hakmarrjes së mundshme nga Irani për sulmin vdekjeprurës të Izraelit ndaj konsullatës iraniane në Damask, Siri më 1 prill.

Mediat izraelite raportojnë se këto kufizime do të bëjnë që ndeshjet e futbollit të zhvillohen pa spektatorë për dy ditët e ardhshme, duke cituar kryetarin e ligave izraelite të futbollit Erez Halfon.

Duke njoftuar masat në një konferencë televizive, zëdhënësi ushtarak izraelit Daniel Hagari tha se dhjetëra avionë luftarakë ishin në ajër si pjesë e gjendjes së gatishmërisë.