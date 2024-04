Afrimiteti i Meritonit me Riken, reagon Ilnisa, zbulon se për kë është xheloze

Pavarësisht se është një ndër të eleminuarat nga formanti i BBV3, Ilnisa Agolli vijon të shkaktojë zhurmë në media.

Moderatorja e njohur ka reaguar përmes një postimi të bërë në profilin e saj të Instagramit, duke komentuar një deklaratë të Roza Latit ditën e djeshme.

Roza dhe Erjola janë shprehur të sigurta se Ilnisa në një lloj mënyre do kthehet në shtëpinë e “BBV3”.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Erjola shprehet se ka parë në ëndërr mbrëmë se Ilnisa do të rikthehtet në shtëpinë e “BBV3” e ndërsa Roza analizon.

Roza: Analiza është kjo, Meritoni ka për ti shkuar letrën e dashurisë Rikes, Ilnisa nga jashtë do xhelozojë aq shumë sa do kërkojë takim menjëherë me Meritonin dhe kështu do dali ëndrra jote…

Lidhur me këtë analizë të Rozës, teksa ka shpërndarë videon në Instastory, Ilnisa ka shkruar:

“Xhelozia e vetme që mund të kem është vetëm për ëndrrat tuaja, me një emër të vetëm në mendje”.

Ndërkohë mbrëmjen e sotme një prej 9 banorëve të eleminuar do të lërë shtëpinë më të famshme në Shqipëri.