Historia e veçantë e bamirësisë dhe pse Harry vendosi ta quajë Sentebale, fondacionin që e braktisi!

Ishte e diel, 19 janar 2020. Të gjitha përpjekjet për të negociuar një rol të ri për Dukën dhe Dukeshën e Sussex brenda familjes mbretërore kishin dështuar dhe Harry dhe Meghan ishin gati të niseshin për në një jetë të re në Shtetet e Bashkuara.

Princi Harry bëri një fjalim të fundit për mënyrën se si ndihej. Ai e dorëzoi atë në një darkë për bamirësinë e tij të dashur Sentebale. Kjo ishte një hapësirë ​​e sigurt për të. Mes punonjësve të bamirësisë, donatorëve dhe miqve, ai foli për dashurinë dhe lumturinë që kishte gjetur me Meghan, për nderimin e trashëgimisë së nënës së tij dhe përshkroi "trishtimin" e tij për largimin nga MB.

"Së bashku, ju më keni dhënë një edukim për të jetuarit dhe ky rol më ka mësuar më shumë për atë që është e drejtë dhe e drejtë nga sa mund ta imagjinoja ndonjëherë," u tha ai mysafirëve të darkës.

"Ne po bëjmë një hap besimi, ndaj faleminderit që më dhatë guximin për të ndërmarrë këtë hap tjetër."

Sentebale kishte qenë pjesë e botës së Princit Harry gjatë gjithë jetës së tij të rritur. Ajo kishte kapur stuhinë e rënies së familjes dhe duke lënë pas jetën mbretërore. Ai vizitoi për herë të parë Lesoto, mbretërinë malore pa dalje në det në Afrikën jugore, kur ishte 19 vjeç, në vitin 2004. Ai sapo ishte larguar nga Eton dhe ishte në një vit bosh përpara stërvitjes së tij ushtarake në Sandhurst.

Ishte një kohë formuese për Harry-n. Ajo që ai pa gjatë vitit të tij të pushimit e shtyu atë të themelonte bamirësinë dy vjet më vonë. Ai do të mbështeste fëmijët që kishin humbur prindërit nga HIV dhe AIDS. Dhe pastaj është faktori Diana.

Sentebale do të thotë "mos më harro" në Sesoto, gjuha e Lesotos.

Në atë darkë Sentebale në vitin 2020, ai u tha të ftuarve: "Kur humba nënën time ... ju më morët nën krahun tuaj. Ju u kujdesët për mua për kaq shumë kohë."

Lidhja me Dianën, Princeshën e Uellsit, është një pjesë e rëndësishme personale e historisë Sentebale.

Themeluesi i tij i përbashkët, Princi Seeiso i Lesotos, kishte humbur gjithashtu nënën e tij. Ata të dy ishin të motivuar nga një ndjenjë e humbjes. Kujtimi i nënave të tyre nxiti shumë nga ajo që ata bënë gjatë dy dekadave të fundit.

Princi Seeiso u bë një mik personal i Harry. Seeiso ishte i ftuar në dasmën e tij në Windsor në vitin 2018. Ai gjithashtu kishte qenë në dasmën e Princit dhe Princeshës së Uellsit në Westminster Abbey shtatë vjet më parë.

Kjo e bën vendimin e tyre të përbashkët për t'u larguar nga Sentebale edhe më i fuqishëm.

Lëvizja e Princit Harry në SHBA ka ndikuar në aftësinë e tij për të qenë praktik me disa nga punët e tij bamirëse. Por ekipi i tij në Kaliforni thotë se ai mbetet një mbështetës i fortë i të gjithëve dhe luan një rol aktiv në atë që ata bëjnë.

Ai e vizitoi Lesoton për herë të fundit në vitin 2024 dhe, me Princin Seeiso, pa punën e fundit që po bënte bamirësia. Angazhimi i tij ndaj bamirësisë "nuk do të lëkundet kurrë", tha ai. Por, për momentin, Princi Harry është larguar në atë që ka qenë qartë një prishje katastrofike në marrëdhëniet e të besuarve me kryetarin e bordit.

Ka pasur një përplasje personale, një grindje mbi drejtimin e ardhshëm të bamirësisë dhe marrëdhënie të prishura me akuza të dëmshme që janë bërë.