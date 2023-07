Hapet testamenti i Berlusconit, ja kush merr pjesën më të madhe të pasurisë

Vazhdimësi në kompani dhe në jetën familjare. Testamenti i Silvio Berlusconit është hapur dhe jeta në galaktikën e themeluesit të Mediaset dhe Forza Italia nuk ndryshon.

Dëshirat e tij të fundit u bënë të ditura para dy dëshmitarëve, avokatëve Luca Fossati dhe Carlo Rimini, me “përfaqësimin” e fëmijëve në distancë.

Fininvest, i cili kontrollon grupin televiziv dhe Mondadori, si dhe një pjesë të madhe prej 30% në Banca Mediolanum, mbetet fort në duart e familjes.

Dhe, nga sa mësohet vajza e madhe Marina po merr një rol kryesor.

Ajo që del nga studioja e noterit milanez Arrigo Roveda, i cili refuzon çdo koment me gazetarët, në një farë mënyre ishte parashikuar nga miku i përjetshëm i Silvio Berlusconit. Fedele Confalonieri ka përjashtuar “çdo pasojë në familje dhe strukturën e kompanive të kontrolluara apo në pronësi të Fininvest”, si dhe mundësinë e gjetjes së “surprizave”.

Me një qarkullim të filialeve ose kompanive në pronësi të madhe mbi pesë miliardë dhe rreth 20,000 punonjës gjithsej, padyshim që Fininvest është në qendër të teastamentit. Çështja mbetet ndarja e 61% e pronës familjare që zotërohej drejtpërdrejt nga Silvio Berlusconi. Nëse e treta ‘legjitime’ e kësaj kuote do t’u caktohej në pjesë të barabarta pesë fëmijëve, shumica do t’u referohej Barbarës, Eleonora dhe Luigi, që kishte me Veronica Lario. Nga ana tjetër, nëse kjo pjesë vendimtare do të drejtohej drejt Marinës dhe Pier Silvios, ata do të kishin kontrollin. Zgjidhja do të ishte gjetur në një rrugë të mesme, me detyra përfundimtare që nuk do të ndryshonin shumë ekuilibrin mes dy pjesëve të familjes, por me një formulë menaxhimi që do të kërkonte një konsensus të gjerë për çdo operacion të jashtëzakonshëm. Është një rol i treguar konkretisht për Marinën, presidente e Fininvest.

Dëshirat e fundit të Berlusconit kanë të bëjnë me aspekte shumë të ndryshme. Në total, në tabelë ka një vlerë të regjistrueshme prej mbi tre miliardë kompanish të listuara, investime të mëdha në pasuri të paluajtshme, letra me vlerë, vepra arti dhe likuiditet .

Natyrisht diçka do të jetë edhe për shkak të partneres së tij Marta Fascina, e cila duhet të vazhdojë të ketë një pjesë të rezidencës në vilën historike San Martino di Arcore. Në portofolin e madh të pasurive të paluajtshme, që përfshin ndër të tjera rezidencat luksoze në Karaibe, është edhe Villa Certosa në Sardenjë. Sipas thashethemeve, mund të jetë një nga asetet mbi të cilat fëmijët bastojnë më pak dhe mund të shitet në afat të shkurtër. Ashtu si klubi i futbollit Monza, për të cilin tashmë kanë nisur bisedimet e para si me Vaghelis Marinakis, sipërmarrësi grek i afërt me kryeministrin konservator grek Mitsotakis, dhe më pas me fondet e investimeve amerikane