Shtohen radhët, te Kosova vjen mbrojtësi i Bundesligës
Prurje e re te Kosova. Me dardanët është bashkuar mbrojtësi 22-vjeçar i Hoffenheim, Albian Hajdari. Lajmi është bërë i ditur nga Federata e Futbollit të Kosovës, nëpërmjet një postimi në website zyrtar.
Kombëtarja e Kosovës ka fituar një zemër të re në fushë dhe një muri të ri në mbrojtje. Qendërmbrojtësi i talentuar i Hoffenheim-it, Albian Hajdari, ka marrë vendimin e madh për t’u bashkuar me fanellën dardane.
Albiani iu bashkua rrënjëve të tij, duke u kthyer në shtëpinë e tij, Kosovën.
Hajdari, i rritur në futbollin zviceran e me një karrierë premtuese në Bundesligë, tani ka zgjedhur që të shkruajë historinë e tij me fanellën dardane.
Vendimi i tij është një mesazh i qartë: Kosova është foleja e ngrohtë dhe zemra gjithmonë rreh më fort për atdheun.
Mirë se vjen, Albian! Kosova është më e fortë me ty!