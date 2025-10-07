Tragjedi në Greqi, mbytet varka me emigrantë , mes viktimave dy gra dhe një fëmijë!
Katër të vdekur, një burrë, dy gra dhe një fëmijë, është bilanci tragjik nga mbytja e një anije që transportonte refugjatë dhe migrantë , e cila po vinte në ishull nga bregu i kundërt turk.
34 refugjatë dhe migrantë arritën në breg dhe u morën nga Roja Bregdetare, dhe aktualisht janë i transferuar në Qendrën e Kontrolluar të Mbyllur në Kara Tepe, Mytilene. Viktimat dhe të shpëtuarit ishin me origjinë afrikane.
Mbytja e anijes ndodhi të martën, më 7 tetor, në mëngjes në zonën Tsilia të Gera në Lesbos jugore, kur erërat me magnitudë lokale shtatë Beaufort mbizotëronin në zonë. Në kohën kur anija goditi bregun shkëmbor, kishte valë një metër e gjysmë të larta.