Gjykatësi bllokon vendimin e Trump për deportimin e fëmijëve në Guatemalë
Një gjykatës amerikan ka bllokuar përkohësisht përpjekjen e administratës Trump për të deportuar dhjetëra fëmijë të pashoqëruar nga Guatemala në vendin e tyre të origjinës.
Urdhri i gjyqtarit të Gjykatës së Qarkut Sparkle Sooknanan të dielën ishte në përgjigje të raportimeve se fëmijët ishin futur në aeroplanë dhe po dërgoheshin në Guatemalë, ku avokatët argumentuan se ata do të ishin në rrezik abuzimi dhe persekutimi.
Fëmijët mbërritën në SHBA vetëm dhe janë nën kujdestarinë e qeverisë ndërsa shqyrtohen kërkesat e tyre për imigracionin.
Presidenti i Guatemalës, Bernardo Arevalo, dhe avokatët e departamentit të drejtësisë të SHBA-së thanë se fëmijët nuk po deportoheshin, por po riatdhesoheshin në mënyrë që të mund të ribashkoheshin me familjen.
Presidenti Arevalo e kritikoi vendimin dhe premtoi të vazhdojë luftën për t'i sjellë fëmijët në shtëpi sipas një programi pilot që ai ia kishte propozuar Presidentit Trump.
Procedurat ligjore u aktivizuan herët të dielën kur grupet e avokatisë së emigrantëve kërkuan një urdhër emergjence, duke pretenduar se rreth 600 fëmijë mund të futeshin në aeroplanë në Teksas dhe të deportoheshin.
Gjykatësi Sooknanan lëshoi më pas një urdhër të përkohshëm kufizues që u ndalonte zyrtarëve të dërgonin një grup prej 10 fëmijësh migrantë të moshës 10 deri në 17 vjeç në Guatemalë.
Në një seancë dëgjimore të organizuar me nxitim të dielën pasdite, gjyqtarja Sooknanan, e cila u emërua nga ish-Presidenti Joe Biden, e zgjeroi urdhrin për të përfshirë të gjithë fëmijët e pashoqëruar që thuhet se janë në rrezik deportimi. Urdhri do të jetë në fuqi për 14 ditë.
Në seancën dëgjimore, gjyqtarja Sooknanan kërkoi siguri nga avokatët e administratës Trump se aeroplanët nuk ishin nisur ende me fëmijët në bord.
Zëvendës Ndihmës Prokurori i Përgjithshëm Drew Ensign tha se të gjithë aeroplanët ishin "në tokë" në SHBA. Ai i tha gjyqtarit se një aeroplan mund të jetë ngritur, por është kthyer.
Ensign tha se fluturimet nuk ishin pjesë e një përpjekjeje për deportim, por për ribashkim familjar me prindërit dhe të afërmit e tjerë në Guatemalë.
Ai tha gjithashtu se qeveria e Guatemalas dhe të afërmit e fëmijëve kishin kërkuar ribashkimin. Grupet e avokatisë thanë se kjo ishte e pavërtetë të paktën në disa raste.
Në dokumentet gjyqësore, avokatët e fëmijëve argumentuan se veprimi ishte në shkelje të ligjeve federale të hartuara për të mbrojtur fëmijët që mbërrijnë në SHBA vetëm. Ata thanë se disa prej fëmijëve kishin raste në pritje para gjyqtarëve të imigracionit dhe shprehën frikë të besueshme për kthimin e tyre.
"Në mes të natës, gjatë një fundjave festive, administrata Trump i nxori nga shtratet fëmijët e pambrojtur dhe të frikësuar dhe u përpoq t'i kthente në rrezik në Guatemalë", tha në një deklaratë Efrén C Olivares i Qendrës Kombëtare të Ligjit për Imigracionin, e cila ngriti padinë.
"Jemi të inkurajuar që gjykata parandaloi që kjo padrejtësi të ndodhte përpara se qindra fëmijë të pësonin dëme të pariparueshme."
Këshilltari i imigracionit në Shtëpinë e Bardhë, Stephen Miller, e kritikoi gjyqtarin për bllokimin e fluturimeve.
"Të miturit kanë raportuar vetë se prindërit e tyre janë kthyer në shtëpi në Guatemalë," shkroi ai në X. "Por një gjykatës demokrat po refuzon t'i lejojë ata të ribashkohen me prindërit e tyre."
Që nga fillimi i mandatit të tij të dytë, Trump ka ndërmarrë përpjekje të gjera për të larguar emigrantët pa dokumente - një premtim kyç zgjedhor që mori mbështetje masive gjatë kësaj fushate.
Në qershor, Gjykata Supreme e SHBA-së i hapi rrugën Trumpit për të rifilluar deportimet e migrantëve në vende të tjera përveç atdheut të tyre, pa u dhënë atyre mundësinë të ngrinin çështjen e rreziqeve me të cilat mund të përballen.