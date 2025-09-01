Përleshje me thika e me karrige në gjendje të dehur, 9 të arrestuar për plagosjen në Korcë
Detaje të reja jane zbardhur nga sherri mes dy grupeve në zonën e Pazarit të Vjetër të Korçës.
Policia e Korçës ka sekuestruar të gjitha pamjet filmike nga lokali ku ndodhi sherri masiv që përfundoi në plagosje.
Nga informacionet e deri tanishme, sherri masiv ka përfshirë dy grupe personash të cilët fillimisht janë konfliktuar verbalisht e më pas ka degraduar në hedhje të karrigeve të lokalit kundrejt njëri tjetrit dhe përdorimit të shkopave të bejsbollit.
Pas kësaj, tre autorët e shoqëruar dyshohet se kanë nxjerrë mjet prerës dhe ka plagosur tre persona.
Burime nga policia konfirmojnë se deri më tani janë arrestuar 9 persona ndërsa nuk përjashtohet mundësia që të rritet numri i të arrestuarve pasi po kryhen ende veprime për të identifikuar persona të tjerë që mund të kenë qenë të përfshirë tek ky sherr masiv.
Dyshohet se edhe të plagosurit janë pjesë e të arrestuarve. E gjithë ngjarja ka ardhur për motive banale dhe nën efektin e alkoolit.
Nente persona të arrestuar nga policia e Korçës deri në këto momente lidhur me ngjarjen e mbrëmjes së djeshme, ku mbetën të plagosur me thikë dy persona.
Burime pranë uniformave blu bëjnë me dije se personat e arrestuar kanë qenë pjesë e konfliktit masiv të ndodhur në një lokal në afërsi të Parkut të qytetit, sherr i cili ka nisur për motive banale, ku janë përdorur mjete prerëse dhe mjete të forta.
Shërbimet e policisë, mbrëmjen e djeshme shoqëruan në komisariat tre shtetas të përfshirë në konflikt, të dyshuar si autorë, konkretisht shtetasit Ilir Shuku, Dritan Pine dhe Gersi Dervishi.
Sotiraq Shkurta dhe Mihal Xhibro u plagosën me thikë pas një konflikti për motive të dobëta mes dy grupeve. Ngjarja ndodhi rreth orës 21:30, në lagjen nr. 1, Korçë, në ambientet e një lokali.