Gazetarët të detyruar të marrin miratimin për të publikuar tregime sipas kufizimeve të reja nga Pentagoni
Në një memorandum të fundit prej 17 faqesh, Pentagoni njoftoi një politikë të re që kërkon nga gazetarët e akredituar të nënshkruajnë një angazhim për të mos raportuar mbi informacionet që nuk janë miratuar për publikim, përfshirë informacionet e paklasifikuara.
Ky udhëzues kërkon që çdo informacion të aprovohet nga një zyrtar i autorizuar para se të bëhet publik, duke nënkuptuar se ndihmon në kontrollin e informacionit që publikohet për ushtarët dhe aktivitetet ushtarake.
Avokatët e lirisë së shtypit kanë kundërshtuar këtë kërkesë si një sulm në gazetarinë e pavarur, duke argumentuar se kjo politikë do të shndërrojë raportimin e medias në një instrument të kontrolluar nga qeveria. Mike Balsamo, president i Klubit Kombëtar të Shtypit, theksoi se nëse informacioni për ushtarët duhet të miratohet nga qeveria, atëherë publiku nuk do të marrë raportime të pavarura, por vetëm atë që zyrtarët duan të shohin.
Sekretari i Mbrojtjes, Pete Hegseth, gjithashtu theksoi se gazetarët nuk do të kenë më lirinë për të lëvizur në ambiente të sigurta pa u shoqëruar nga një eskortë qeveritare. Kjo politikë ka qenë një përgjigje ndaj një sërë rrjedhjesh informacioni që ndodhi brenda Pentagut, duke përfshirë rastin kur redaktori i ‘The Atlantic’, Jeffrey Goldberg, u përfshi pa dashje në një bisedë ku diskutohej për planet ushtarake.
Qeveria e Trumpit është përballur me kritika gjithashtu për disa nga përpjekjet e saj që do të përballen me mediat, duke përfshirë ndalimin e qasjes për reporterët në disa zona të Pentagonit, që deri tani kishin qenë të hapura për ta. Kjo rritje e kufizimeve erdhi në një kohë kur administrata e Trumpit po përpiqej të riaftësonte peizazhin mediatik, duke përmendur se liria e shtypit po rrezikohet.
Shoqata e Gazetarëve Profesionalë shprehu shqetësimin e saj për këtë politikë, duke e cilësuar si një shkelje të rrezikshme të lirisë së shtypit dhe një hap të rrezikshëm drejt censurës nga ana e qeverisë. Drejtori Ekzekutiv i ‘The Washington Post’, Matt Murray, tha se çdo përpjekje për të kontrolluar mesazhet dhe për të kufizuar qasjen nga qeveria është në kundërshtim me Amendamentin e Parë dhe interesin publik.