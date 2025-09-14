Gaza nën zjarr: 32 të vrarë, mes tyre 12 fëmijë – sulmet izraelite shkatërrojnë familje të tëra
Një valë sulmesh ajrore në Gaza ka lënë pas 32 viktima, përfshirë 12 fëmijë, dhe ka shkatërruar ndërtesa ku jetonin familje të tëra. Mes të vrarëve është edhe lojtari Mohammed Ramez Sultan me 14 anëtarë të familjes së tij.
Ushtria izraelite ka intensifikuar ofensivën në qytetin më të madh të Gazës, duke urdhëruar evakuimin e banorëve dhe duke shkatërruar ndërtesa shumëkatëshe. Konflikti, që nisi më 7 tetor 2023 pas sulmit të Hamasit, ka shkaktuar mbi 64.000 viktima palestinezë deri tani, sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Gaza.