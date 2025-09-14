LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Gaza nën zjarr: 32 të vrarë, mes tyre 12 fëmijë – sulmet izraelite shkatërrojnë familje të tëra

Lajmifundit / 14 Shtator 2025, 12:07
Bota
     
Gaza nën zjarr: 32 të vrarë, mes tyre 12 fëmijë –

Një valë sulmesh ajrore në Gaza ka lënë pas 32 viktima, përfshirë 12 fëmijë, dhe ka shkatërruar ndërtesa ku jetonin familje të tëra. Mes të vrarëve është edhe lojtari Mohammed Ramez Sultan me 14 anëtarë të familjes së tij.

Ushtria izraelite ka intensifikuar ofensivën në qytetin më të madh të Gazës, duke urdhëruar evakuimin e banorëve dhe duke shkatërruar ndërtesa shumëkatëshe. Konflikti, që nisi më 7 tetor 2023 pas sulmit të Hamasit, ka shkaktuar mbi 64.000 viktima palestinezë deri tani, sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Gaza.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion