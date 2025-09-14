Marco Rubio viziton Izraelin mes tensioneve pas sulmit ndaj Hamasit në Katar
Sekretari amerikan i shtetit, Marco Rubio, mbërriti në Izrael këtë të diel pas një sulmi izraelit ndaj udhëheqësve të Hamasit në Katar, që ka shkaktuar reagime ndërkombëtare dhe tensione në Lindjen e Mesme. Rubio do të takohet me kryeministrin Benjamin Netanyahu dhe do të vizitojë Murin e Perëndimit, duke riafirmuar qëndrimin e SHBA-së për stabilitetin rajonal dhe mbështetjen ndaj Izraelit.
Sulmi izraelit ka intensifikuar ofensivën në Rripin e Gazës, me viktima të shumta dhe shqetësime për përpjekjet diplomatike për paqe. Vizita e Rubio-s synon të sqarojë planet e Izraelit dhe të ruajë aleancën mes dy vendeve në një moment të ndjeshëm për rajonin.