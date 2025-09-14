LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Marco Rubio viziton Izraelin mes tensioneve pas sulmit ndaj Hamasit në Katar

Lajmifundit / 14 Shtator 2025, 12:01
Bota

Marco Rubio viziton Izraelin mes tensioneve pas sulmit ndaj Hamasit në

Sekretari amerikan i shtetit, Marco Rubio, mbërriti në Izrael këtë të diel pas një sulmi izraelit ndaj udhëheqësve të Hamasit në Katar, që ka shkaktuar reagime ndërkombëtare dhe tensione në Lindjen e Mesme. Rubio do të takohet me kryeministrin Benjamin Netanyahu dhe do të vizitojë Murin e Perëndimit, duke riafirmuar qëndrimin e SHBA-së për stabilitetin rajonal dhe mbështetjen ndaj Izraelit.

Sulmi izraelit ka intensifikuar ofensivën në Rripin e Gazës, me viktima të shumta dhe shqetësime për përpjekjet diplomatike për paqe. Vizita e Rubio-s synon të sqarojë planet e Izraelit dhe të ruajë aleancën mes dy vendeve në një moment të ndjeshëm për rajonin.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion