“Forbes” publikon listën e 10 njerëzve më të pasur në botë! Ngjitje ‘rrufe’ për bosin e “Nvidia”, Musk mban kurorën, por…
Në një botë ku varfëria dhe përpjekja e vazhdueshme e shumicës dërrmuese të planetit përpiqen të mbijetojnë me dinjitet, ka disa që shohin zerot në llogaritë e tyre që rriten sa herë që mbyllin sytë.
Revista prestigjioze “Forbes” ka publikuar listën e 10 njerëzve më të pasur në botë, duke iu referuar të dhënave të muajit nëntor.
Ajo që bie më shumë në sy është fakti i ngjitjes së shpejtë drejt më të pasurve i bosit të “Nvidia”. Kurse podiumi kryesohet nga i përhershmi Elon Musk, manjati i teknologjisë, rrjetit X, kompanisë hapësinore Space X dhe megakompanisë “Tesla”.
Por le të hedhim një vështrim në listën e përditësuar të Forbes për nëntorin 2025, të 10 njerëzve më të pasur në planet dhe çfarë i bëri ata të ngriheshin (ose të binin) në vetëm një muaj.
Elon Musk: Njeriu prej 497 miliardë dollarësh
Elon Musk vazhdon të luajë në një arenë krejtësisht unike. Me një pasuri prej 497 miliardë dollarësh, ai mbetet padyshim personi më i pasur në botë. Themeluesi i Tesla-s, SpaceX, X (më parë Twitter) dhe xAI pa vlerën e tij të rritej me 6 miliardë dollarë brenda një muaji. Forbes madje raporton se nëse paketa e re e aksioneve të Teslës miratohet nga aksionarët, Musk mund të arrijë në 1 trilion dollarë…
Larry Ellison: Arkitekti i Oracle dhe nënkampioni i vazhdueshëm
Larry Ellison mund të ketë humbur 22 miliardë dollarë brenda një muaji, por ai mbetet i dyti me 320 miliardë dollarë. Vlera e Oracle ka rënë, por manjati 81-vjeçar nuk duket se po e vret mendjen, pasi ai tashmë po investon në Projektin Stargate, një investim masiv prej 500 miliardë dollarësh në infrastrukturën e inteligjencës artificiale së bashku me OpenAI dhe Softbank.
Jeff Bezos: Kthimi
Themeluesi i Amazon është ngjitur përsëri në vendin e tretë, me një pasuri prej 254 miliardë dollarësh. Fitimet e Amazon u rritën ndjeshëm në tremujorin e tretë, duke i dhënë Bezos edhe 22 miliardë dollarë në muaj. Dhe ndërsa ai shijon udhëtimet në hapësirë me Blue Origin, depot e tij vazhdojnë të nxjerrin miliarda.
Larry Page dhe Sergey Brin: “Gurutë” e Google po fluturojnë përsëri
Bashkëthemeluesit e Google, Larry Page dhe Sergey Brin, fituan përkatësisht 30 miliardë dhe 28 miliardë dollarë, falë rritjes spektakolare të aksioneve të Alphabet. Page u ngjit në vendin e 4-t me 232 miliardë dollarë, ndërsa Brin mbeti në vendin e 6-të me 215 miliardë dollarë dhe tani është i përfshirë në mënyrë aktive në zhvillimin e inteligjencës artificiale Gemini.
Mark Zuckerberg: Ai ra nga podiumi
Nuk ishte një muaj i mirë për CEO-n e Meta, Mark Zuckerberg, i cili pa aksionet e tij të binin dhe të humbnin 29 miliardë dollarë, duke e lënë atë me 223 miliardë dollarë dhe duke rënë në vendin e 5-të. Megjithatë, ai mbetet ende një nga supermiliarderët më të rinj në planet.
Bernard Arnault: Përfaqësuesi i Evropës
I vetmi jo-amerikan në dhjetëshen më të mirë, Bernard Arnault, mbetet mbreti i luksit. Me një pasuri prej 183 miliardë dollarësh, CEO i LVMH (Louis Vuitton, Dior, Tiffany, Moët) ka arritur ta shndërrojë stilin në një industri ari dhe t’i vendosë të pesë fëmijët e tij në pozicione kyçe në grup.
Jensen Huang: Z. Nvidia
Nga lojtar në miliarder çipash. Jensen Huang i Nvidia-s ka një pasuri prej 176 miliardë dollarësh dhe u bë truri ideator pas markës së parë në botë me vlerë 5 trilion dollarë. Kartat e tij grafike tani nuk përdorin lojëra, por vetë inteligjencën artificiale.
Steve Ballmer: Djali që i pa të gjitha me Windoës
Ish-CEO i Microsoft mbetet në vendin e 9-të me 156 miliardë dollarë, pasi ka investuar te LA Clippers – tani me një vlerë prej 7.5 miliardë dollarësh. Ballmer, gjithmonë i qeshur dhe shpërthyes, dëshmon se investimet në basketboll nuk bazohen vetëm në pasion, por edhe në këtë perspektivë për kthim financiar.
Michael Dell: Mbreti që u kthye
Në fund të listës, gjejmë një burrë që… vjen e shkon… Në vendin e 10-të, pra, është Michael Dell, i cili u rikthye në dhjetëshen e parë me 155 miliardë dollarë. Aksionet e Dell Technologies dhe Broadcom u rritën përkatësisht me 14% dhe 12%, dhe burri që filloi të shiste PC nga dhoma e tij e konviktit të studentëve mbylli një tjetër marrëveshje me vlerë miliarda.
Lista e FORBES për 10 njerëzit më të pasur në botë:
