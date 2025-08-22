FBI bastis shtëpinë e John Bolton, ish-këshilltarit të Sigurisë Kombëtare të Trump!
FBI ka bastisur banesën e John Bolton, ish-këshilltarit për Sigurinë Kombëtare gjatë mandatit të parë të Donald Trump, i cili sot është kthyer në një nga zërat më kritikë ndaj presidentit amerikan. Sipas asaj që ka raportuar shtypi amerikan, bastisja nga agjentët federalë është pjesë e një hetimi mbi sigurinë kombëtare, i urdhëruar nga drejtori i FBI-së, Kash Patel.
Kontrolli është kryer në orën 7 të mëngjesit në shtëpinë e Bolton në Bethesda, Maryland. “ASKUSH nuk është mbi ligjin… agjentët e FBI-së në mision”, ka shkruar Patel në një postim enigmatik në X pak pas nisjes së operacionit.
Bastisja e banesës së Bolton vjen në kuadër të një hetimi mbi menaxhimin e dokumenteve të klasifikuara, ndërkohë që administrata Trump ka ndërmarrë masa për të shqyrtuar veprimtarinë e disa figurave të dyshuara si kritike ndaj presidentit.
Bolton, për 17 muaj, ishte këshilltari i tretë për Sigurinë Kombëtare i Trump dhe është përplasur me të për çështjen e Iranit, Afganistanit dhe Koresë së Veriut. Hetimi lidhet me disa dokumente të klasifikuara që Bolton dyshohet se i ka përfshirë në librin e tij të shkruar pas largimit nga Shtëpia e Bardhë, “The Room Where it Happened”, i cili sipas zyrtarëve ka zbuluar informacione sekrete.
Por Bolton është një emër i njohur edhe për shqiptarët. Vetëm 2 muaj më parë, ai doli në skenë si ‘avokat i zellshëm’ i Sali Berishës, duke e cilësuar “të padrejtë” shpalljen non grata të ish-kryeministrit nga SHBA dhe duke kërkuar që ky vendim të rishihej nga administrata Trump. Madje media e familjes Berisha e ‘trumbetonte’ me të madhe deklaratën e tij. Tashmë vetë Bolton është në vështirësi dhe do duhet të përballet me drejtësinë.