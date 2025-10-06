Everesti nën stuhinë e dëborës/ 200 turistë të izoluar, operacioni i shpëtimit vijon në kushte ekstreme
Më shumë se 200 alpinistë kanë mbetur të bllokuar në anën tibetiane të Malit Everest, pasi një stuhi e fuqishme dëbore goditi zonën në fundjavë, në kulmin e fluksit turistik gjatë festës kombëtare tetëditore në Kinë.
Ndërkohë që ekipet e kërkim-shpëtimit po vijojnë punën në kushte të vështira, autoritetet kineze raportojnë se kanë arritur të vendosin kontakt me të gjithë personat që ndodhen në rrezik, ndërsa mbi 350 të tjerë janë nxjerrë në zonë të sigurt.
Një nga të mbijetuarat e stuhisë, 29-vjeçarja Geshuang Chen, e përshkruan ngjarjensi një nga më të rrezikshmit në jetën e saj. Ajo kishte nisur udhëtimin më 4 tetor nga Qudang, bashkë me më shumë se 10 persona të tjerë, me synimin për të mbërritur në kampin bazë të Cho Oyu, një nga shtigjet që ofron pamje të mrekullueshme të Himalajeve. Plani ishte që grupi të kthehej më 11 tetor, por gjithçka ndryshoi kur një stuhi e paparashikuar i zuri në befasi.
Sipas Chen, parashikimet sinoptike tregonin për reshje dëbore vetëm për një ditë, ndaj grupi vendosi të qëndronte në mal. “Por gjatë natës, moti ndryshoi krejtësisht. Pati vetëtima, erëra të fuqishme dhe dëborë të pandalur. Udhërrëfyesi jonë duhej të lëvizte vazhdimisht për të larguar dëborën nga çadrat, që po rrezikonin të shembeshin,” tregon ajo. “Kur u zgjuam në mëngjes, dëbora kishte arritur rreth një metër. Vendosëm menjëherë të ktheheshim.”
Rrugëtimi i kthimit nuk ishte më i lehtë. Grupi eci për më shumë se gjashtë orë në kushte ekstreme, me shtigjet e mbuluara plotësisht. Në rrugën e kthimit, ata takuan banorë vendas tibetianë që ngjiteshin me furnizime për t’iu bashkuar operacioneve të shpëtimit.
Autoritetet kineze nuk kanë dhënë shumë detaje për gjendjen shëndetësore të personave ende të bllokuar, ndërsa mediat shtetërore kanë raportuar se situata është nën kontroll.
Mali Everest, një nga simbolet më të mëdha të alpinizmit botëror, është gjithashtu ndër destinacionet më të rrezikshme. Deri më sot, mbi 280 persona kanë humbur jetën gjatë përpjekjeve për të arritur majën e tij. Shumica e vdekjeve janë shkaktuar nga ortekët apo rrëzimet, ndërsa një pjesë tjetër prej sëmundjes akute të lartësisë, e cila shkakton marramendje, të vjella dhe humbje të vetëdijes.