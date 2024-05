EMA miraton insulinën e parë javore të diabetit në botë

Agjencia Evropiane e Barnave (EMA) ka miratuar insulinën e parë javore në botë për trajtimin e pacientëve të rritur me diabet. Kështu, do të reduktohet numri i administrimit të insulinës në vetëm një herë në javë në krahasim me administrimin ditor që bëhet aktualisht. Në një vit, nga minimumi 365 injeksione shkohet në 52. Këtë e ka bërë të ditur kompania farmaceutike Novo Nordisk.

Përveçse ndihmon në përmirësimin e cilësisë së jetës së pacientëve, insulina e re javore ka një ndikim edhe në aspektin e qëndrueshmërisë mjedisore, duke nxitur reduktimin e emetimeve të CO2.

Ky është një lajm i mrekullueshëm, njëqind e një vjet pas zbulimit të insulinës, e cila mund të ketë një ndikim pozitiv në menaxhimin e diabetit. Sot, terapia me insulinë kërkon që pacienti të administrojë insulinë të paktën një herë në ditë me një ndikim që varion nga vetë menaxhimi i terapisë deri te sferat sociale, të punës dhe psikologjike të personit dhe familjeve të tyre.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Kjo terapi inovative do të përmirësojë jashtëzakonisht cilësinë e jetës së pacientëve me diabet, duke thjeshtuar trajtimin.

Të dhënat tregojnë se 50% e njerëzve me diabet që kërkojnë terapi me insulinë vonojnë fillimin e trajtimit me më shumë se dy vjet, me pasoja në menaxhimin e sëmundjes dhe ndërlikimet e saj.