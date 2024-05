Putin paralajmëron NATO-n: Po shkojmë drejt luftës globale, pasojat do jenë serioze

Presidenti i Rusisë, Vladimir Putin ka reaguar ashpër ndaj hipotezave se Kievi do të përdorë raketat e furnizuara nga vendet e NATO-s për të goditur thellë në territorin rus.

Duke folur në një konferencë shtypi në Tashkent, në fund të një vizite në Uzbekistan, ai solli në vëmendje Sekretarin e Përgjithshëm të NATO-s, Jens Stoltenberg, i cili të shtunën foli për nevojën e lejimit të Ukrainës që të përdorë armatimet perëndimore kundër Rusisë.

“Pasojat do të jenë serioze”, paralajmëroi Putin, duke nënvizuar se në çdo rast Moska do të mbajë NATO-n drejtpërdrejt përgjegjëse për sulmet, duke vlerësuar se raketat me rreze të gjatë si ato amerikane Atacms nuk mund të përdoren “pa të dhënat e inteligjencës satelitore” të zhvilluara nga teknikat e Aleancës.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Kreu i Kremlinit tha se nuk e kupton pozicionin e Stoltenberg. “Kur ai ishte kryeministër i Norvegjisë ne diskutuam çështje të ndryshme dhe në atë kohë jam i sigurt se ai nuk vuante nga demencia”, vuri në dukje ai. Por tani “ai nuk mund të mos e dijë” se përdorimi i raketave të tilla si Atacms kundër territorit rus do të kërkonte një rol të drejtpërdrejtë të teknikëve të NATO-s. Me të gjitha pasojat e rastit.

Pyetja është se si do të përgjigjet Moska. Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, u kufizua duke bërë të ditur se “komandanti suprem”, pra vetë Putini dhe udhëheqësit ushtarakë “po marrin kundërmasa adekuate dhe po përgatiten”. Masa për të cilat vetëm ata janë në dijeni.