Julian Deda habit me deklaratën e tij: Do isha në burg nëse do thoja...

Aktori Julian Deda duket se nuk e ka pranuar fitoren e Eglës në Big Brother.

Në Post-Big Brother VIP, Juli u shpreh se Egla Ceno është banorja që ka abuzuar më shumë me ofendimet ndaj banorëve te tjërë.

Madje ai tha se nëse do kishte përdorur termat e Eglës “je e shqepur”, do ishte edhe në burg.

Ledioni: Në këtë edicion kemi patur dy femra ne finale Heidi Baci edhe Egla Ceno, pse publiku zgjodhi Eglën?

Juli: Publikun më zgjodhi mua, po nëse unë do të përdorja fjalët qe ka përmendur ajo sot do isha në burg, nëse do thoja je e shqepur siç thoshte Egla, para mbrapa poshtë lartë.

Roza: Po, para dhe mbrapa ka thënë