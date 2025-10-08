E vërteta që tronditi dy familje, motrat e ndërruara në maternitet takohen pas 35 vitesh
Dy gra nga Austria, Doris Grünwald dhe Jessica Baumgartner, të cilat ishin ndërruar gabimisht në maternitet në qytetin Graz në tetor të vitit 1990, janë takuar për herë të parë pas 35 vitesh.
Të dyja kishin lindur para kohe dhe ishin vendosur në inkubator. Gjatë kësaj kohe ndodhi ngatërrimi, duke bërë që secila të rritej nga prindërit biologjikë të tjetrës.
E vբrteta erdhi vite më vonë: fillimisht Doris, në vitin 2012, ku pas një dhurimi gjaku kuptoi se grupi i saj nuk përputhej me atë të nënës. Jessica e zbuloi të njëjtën gjë kur mbeti shtatzënë dhe një mjek e informoi për rastin e njohur të foshnjave të ndërruara. Ajo e kontaktoi Doris-in përmes Facebook-ut dhe më pas u takuan, duke përshkruar momentin si emocional dhe mjaft të veçantë.
Familjet respektive janë takuar gjithashtu dhe kanë shprehur emocione të forta, por edhe lehtësim për zbardhjen e së vërtetës. Spitali ku ndodhi ngjarja ka kërkuar ndjesë publike, ndërsa të dyja familjet kanë ndërmarrë hapa ligjorë për adoptim formal dhe kompensim financiar.
Jessica tha për mediat se ndjenja është e përzier: Ka shumë emocione nga më të bukurat, por edhe shumë dhimbje.