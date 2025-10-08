LEXO PA REKLAMA!

Studimi/Burrat i stresojnë gratë dyfish më shumë se fëmijët

Lajmifundit / 8 Tetor 2025, 15:07
Soft

Një studim i fundit zbuloi se gratë përjetojnë dy herë më shumë stres nga bashkëshortët sesa nga fëmijët.

Pjesëmarrëset raportuan nivele stresi mesatarisht 8.5 nga 10, ndërsa gati gjysma thanë se partneri kontribuon më shumë në stresin e tyre të përditshëm sesa prindërimi.

Shkaku kryesor? Pabarazia në ndarjen e përgjegjësive të shtëpisë dhe ngarkesa mendore e emocionale që bie shpesh mbi gratë.

Zgjidhja? Më shumë komunikim, ndarje e barabartë e punëve dhe mbështetje reciproke, jo vetëm për të ulur stresin, por edhe për të forcuar marrëdhënien.

