Pamje tronditëse! Ballkoni i një ndërtese dykatëshe shembet në rrugë, gruaja shpëton mrekullisht (VIDEO)

Lajmifundit / 8 Tetor 2025, 15:04
Bota

Pamje dramatike janë filmuar nga kamerat e sigurisë në qytetin e Lavrionit ku një ballkon i një ndërtese dykatëshe u shemb, duke rënë në rrugë.

Ngjarja shkaktoi panik, ndërsa një grua ka arritur që të shpëtojë mrekullisht, pasi ishte duke kaluar rrugën.

Ishte pak pas orës 3 të pasdites të së martës kur një copë e parapetit ra në ballkon dhe për shkak të peshës së saj, gjithçka u shkatërrua, duke përfunduar në rrugë.

Në video shihet ballkoni duke u shembur dhe duke rënë pranë një gruaje. Kjo e fundit i ka shpëtuar mrekullisht grumbujve dhe masës së madhe të betonit që përfundoi përtokë.

 

