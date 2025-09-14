LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

E rëndë në Itali/ Dy të rinj përdhunojnë 12-vjeçaren, i shpërndajnë video në WhatsApp

Lajmifundit / 14 Shtator 2025, 10:48
Bota

E rëndë në Itali/ Dy të rinj përdhunojnë

Një 18-vjeçar dhe një 14-vjeçar kanë abuzuar seksualisht me një vajzë të mitur në Itali. Policia ka kryer kontrolle dy banesat e adoleshenteve, teksa kanë sekuestruar edhe pajisje elektronike të tyre.

Itali- Një ngjarje e rëndë është shënuar në Sulmona, ku një 18-vjeçar dhe një 14-vjeçar kanë abuzuar seksualisht me një vajzë të mitur.

 

Të rinjtë shpërndanë gjithashtu foto dhe video në WhatsApp, si kërcëcnim për të kërkuar vazhdimisht favore seksuale.

Paraprakisht ka denoncimi i prindërve të 12-vjeçares, që bëri autoritetet italiane të nisnin hetimet.

Policia ka kryer kontrolle dy banesat e adoleshenteve, teksa kanë sekuestruar edhe pajisje elektronike të tyre.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion