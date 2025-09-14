E rëndë në Itali/ Dy të rinj përdhunojnë 12-vjeçaren, i shpërndajnë video në WhatsApp
Një 18-vjeçar dhe një 14-vjeçar kanë abuzuar seksualisht me një vajzë të mitur në Itali. Policia ka kryer kontrolle dy banesat e adoleshenteve, teksa kanë sekuestruar edhe pajisje elektronike të tyre.
Itali- Një ngjarje e rëndë është shënuar në Sulmona, ku një 18-vjeçar dhe një 14-vjeçar kanë abuzuar seksualisht me një vajzë të mitur.
Të rinjtë shpërndanë gjithashtu foto dhe video në WhatsApp, si kërcëcnim për të kërkuar vazhdimisht favore seksuale.
Paraprakisht ka denoncimi i prindërve të 12-vjeçares, që bëri autoritetet italiane të nisnin hetimet.
Policia ka kryer kontrolle dy banesat e adoleshenteve, teksa kanë sekuestruar edhe pajisje elektronike të tyre.