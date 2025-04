E rëndë në Greqi! Piloti i Forcave Ajrore shantazhonte të dashurën: Do të publikoj video intime...

Një ngjarje jo e zakontë ka ndodhur në Greqi, ku një pilot i Forcave Ajrore është arrestuar pas akuzave se shantazhonte ish të dashurën e tij.

Piloti, i cili shërben në një skuadrilje avionësh luftarakë, akuzohet se ka shantazhuar të dashurën e tij të kryejë tre herë në ditë marrëdhënie seksuale me të, ose ndryshe do t’i publikonte videon e tyre në momente intime.

Sipas dosjes së publikuar nga Protothema, gjithçka kulmoi më 31 mars 2025, kur piloti dyshohet se i dërgoi partneres së tij një sërë mesazhesh, duke i kërkuar që të bënin seks tri herë në të njëjtën ditë, në mëngjes, në mesditë dhe në mbrëmje.

Ndryshe, ai kërcënoi se do të shpërndante video të takimeve të tyre seksuale në vendin e saj të punës dhe brenda vetë Forcave Ajrore.

Frika e saj u intensifikua edhe më shumë kur, sipas dëshmisë së një personi në mjedisin miqësor të fëmijës, e pandehura pa jashtë një parukerie ku po merrte shërbime, të pandehurin.





Duke u ndjerë e kërcënuar, ajo thirri policinë e cila ka kryer edhe arrestimin e pilotit.

Nuk dihet ende nëse është urdhëruar një hetim disiplinor nga Shtabi i Përgjithshëm i Forcave Ajrore, megjithatë çështja është nën hetim, nëse materiali u është dërguar tashmë palëve të treta.

Deklarata e viktimës në polici tregon me detaje rrëqethëse situatën e shantazhit psikologjik që ajo ka përjetuar muajt e fundit. Siç e përshkruan ajo, marrëdhënia e saj me pilotin kishte përfunduar në shtator 2024, por ai nuk pranonte ndarjen. Që nga mesi i vitit 2024, dhe pasi kishte marrë dijeni për një padi që kishte ngritur kundër tij për dhunë në familje, i pandehuri filloi ta ngacmonte sistematikisht.

“Më ndiqte çdo ditë, duke më ardhur nën shtëpinë time, por edhe në vendin e punës. Ndonjëherë ai më thoshte se do të më vriste mua dhe djalin tim, dhe herë të tjera se do t’i publikonte materialet tona erotike familjes sime dhe Forcave Ajrore “, tha ajo.

Gruaja pretendon se ish i dashuri i ka kërkuar që të jenë bashkë, duke i dërguar pamje të regjistruara pa lejen e saj në shtëpi, nga një kamera e fshehtë.

“Nëse nuk vjen tani në shtëpinë time tani, fotografitë do t’ia dërgoj vëllait tuaj, ish-baurrit tuaj, Forcave Ajrore greke, Ministrisë së Mbrojtjes ku punoni dhe Shkollës së Mjekësisë të Universitetit Kombëtar të Athinës, ku jepni mësim”, shkruan ai në mesazhe.