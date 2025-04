Masat e sigurisë për adoleshentët/ Ndryshojnë rregullat në Instagram, Facebook dhe Messenger

Kompania teknologjike Meta po zgjeron masat e saj të sigurisë për adoleshentët në Instagram me një bllokim të transmetimit të drejtpërdrejtë, pasi kompania e platformës sociale shtrin masat e saj mbrojtëse nën 18 vjeç edhe në platformat Facebook dhe Messenger.

Përdoruesit nën 16 vjeç do të ndalohen të përdorin funksionin Live të Instagram-it, nëse nuk kanë lejen e prindërve. Ata gjithashtu do të kërkojnë lejen e prindërve për të çaktivizuar një veçori që turbullon imazhet që përmbajnë pamje të papërshatshme në mesazhet e tyre të drejtpërdrejta.

Ndryshimet u njoftuan së bashku me zgjerimin e sistemit të llogarive të adoleshentëve të Instagramit në Facebook dhe Messenger. Llogaritë e adoleshentëve u prezantuan vitin e kaluar dhe u vendosën nën 18 vjeç si parazgjedhje në një mjedis që përfshin dhënien e prindërve mundësinë për të vendosur limite kohore ditore për përdorimin e aplikacionit, për të bllokuar adoleshentët nga përdorimi i Instagramit në periudha të caktuara dhe për të parë llogaritë me të cilat fëmija i tyre po shkëmben mesazhe.

Llogaritë e adoleshentëve në Facebook dhe Messenger do të ndryshohen fillimisht në SHBA, Mbretërinë e Bashkuar, Australi dhe Kanada. Ashtu si me llogaritë e Instagram-it, përdoruesit nën moshën 16 vjeç do të kenë nevojë për lejen e prindërve për të ndryshuar cilësimet, ndërsa 16 dhe 17-vjeçarët e paracaktuar në funksionet e reja do të mund t'i ndryshojnë ato në mënyrë të pavarur.

Meta tha se llogaritë e adoleshentëve në Instagram u përdorën nga 54 milionë nën 18 vjeç në mbarë botën, me më shumë se 90% të 13 deri në 15-vjeçarëve duke mbajtur kufizimet e tyre të paracaktuara.