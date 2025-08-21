Tre aksidente në punë brenda 24 orëve, një i vdekur dhe dy të lënduar
Gjatë ditëve 19-20 gusht, në vendin tonë u shënuan tre aksidente në punë. Një mekanik 68-vjeçar, Azem Picari, humbi jetën në Bulqizë gjatë punës në kantierin e ndërtimit të kanalit për ujëmbledhësin e Bllacës.
Policia vendosi nën hetim drejtuesin teknik të kantierit, Arjan Hoxha, 70 vjeç, për “shkelje të rregullave të mbrojtjes në punë”.
Në Tiranë, dy punëtorë të tjerë u plagosën në dy kantiere ndërtimi të ndryshme. Njëri 43-vjeçar ra nga lartësia dhe po merr ndihmë mjekësore në spital, ndërsa tjetri 46-vjeçar mbeti i dëmtuar gjatë punës.
Policia ka nisur hetimet ndaj administratorit të një prej firmave dhe përgjegjësit të sigurisë së kantierit për rastet përkatëse.
Raporti vjetor i Inspektoratit Shtetëror të Punës për vitin 2024 regjistroi gjithsej 177 aksidente pune, nga të cilat 33 ishin fatale.