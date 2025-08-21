Vdiq pas një aksidenti tragjik në Fier, postimi prekës i 38-vjeçarit për pasionin ndaj motorëve: Të dua, por më premto që s’do më vrasësh!
Gazment Gropa, 38 vjeç, ndërroi jetë më 19 gusht në aksin rrugor Fier-Patos pas një aksidenti rrugor. Ai ishte i apasionuar pas motorëve, dhe një postim i bërë katër vite më parë në rrjetet sociale duket tani si një paralajmërim i heshtur për rrezikun që ai përbënte: “Të dua, por më shiko në sy dhe më premto. Nuk do të më vrasësh kurrë!”, i drejtuar motorit.
Në aksident mbeti i lënduar edhe drejtuesi i automjetit dhe pasagjerja e tij, ndërsa 38-vjeçari u dërgua me urgjencë në spital, por nuk mundi të mbijetonte. Mesazhi dhe pasioni i tij për motorët e bëjnë ngjarjen edhe më të trishtë për familjen dhe komunitetin.