E gjithë bota sytë nga Shtëpia e Bardhë, në Kiev dëgjohen sirena për sulme ajrore

Lajmifundit / 18 Gusht 2025, 19:01
Bota

E gjithë bota sytë nga Shtëpia e Bardhë, në Kiev

Sirena sulmesh ajrore janë dëgjuar në kryeqytetin ukrainas, Kiev, ndërsa liderët evropianë mbërrijnë në Shtëpinë e Bardhë për bisedime me presidentin amerikan, Donald Trump, dhe presidentin ukrainas, Volodymyr Zelensky.

Ndërsa pjesa më e madhe e fokusit të sotëm është te zhvillimet diplomatike në SHBA, lufta në Ukrainë vazhdon të marrë jetë njerëzish. Të paktën shtatë persona u vranë në Kharkiv, dhe tre persona u vranë gjithashtu në rajonin e Zaporizhzhies.

Më herët, presidenti ukrainas raportoi se ka patur viktima fëmijë midis të vrarëve në sulmet ruse gjatë natës.

Zelenskyy tha se “mbrëmë, sulmet ruse në qytetet tona vazhduan – midis të vrarëve ishin dy fëmijë dhe dhjetëra të tjerë u plagosën.

“Njerëzit thjesht flinin kur ushtria ruse nisi sulmet mbi qytetet.

 

 

