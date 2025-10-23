Dyshoheshin si spiunë rusë, arrestohen 3 persona në Britani
Autoritetet në Mbretërinë e Bashkuar kanë arrestuar tre burra nën dyshimin për spiunazh për Rusinë, tha të enjten Policia Metropolitane.
Të dyshuarit, të moshës midis 44 dhe 48 vjeç, u ndaluan në adresa në Londrën perëndimore dhe qendrore. Ata dyshohet se kanë shkelur Aktin e Sigurisë Kombëtare të vitit 2023 duke “ndihmuar një shërbim të inteligjencës së huaj”, tha policia në një deklaratë.
Forca shtoi se Rusia ishte vendi që besohet se e kanë ndihmuar të tre burrat. Po kryhen kërkime në adresat ku ata u arrestuan dhe në një vendndodhje tjetër në Londrën perëndimore.
Komandanti Dominic Murphy, kreu i policisë kundër terrorizmit në Londër, tha se Mbretëria e Bashkuar po sheh një rritje të numrit të “të përfaqësuarve” të rekrutuar nga shërbimet e inteligjencës së huaja.
Javën e kaluar, Ken McCallum, kreu i shërbimit të sigurisë MI5, pretendoi se Rusia ishte “e përkushtuar për të shkaktuar kaos dhe shkatërrim”.
“Gjatë vitit të kaluar, ne dhe policia kemi penguar një rrjedhë të vazhdueshme komplotesh mbikëqyrjeje me qëllim armiqësor që synonin individë që udhëheqësit rusë i perceptojnë si armiq të tyre”, tha ai.
Kremlini vazhdon të mohojë përfshirjen e tij në akte sabotimi kundër Mbretërisë së Bashkuar dhe vendeve të tjera evropiane që mbështesin gjithashtu Ukrainën. Arrestimet e së enjtes vijnë ndërsa gjashtë burra po dënohen për një sulm zjarrvënës të supozuar të mbështetur nga Rusia ndaj bizneseve të lidhura me Ukrainën në Londrën lindore në vitin 2024.
Dylan Earl, kreu i bandës, ishte personi i parë që u shpall fajtor sipas Aktit të Sigurisë Kombëtare. Muajin e kaluar, dy burra dhe një grua u arrestuan në Essex me dyshimin për spiunazh në emër të Rusisë.
Në maj, një gjykatë britanike dënoi gjashtë anëtarë bullgarë të një rrjeti spiunazhi rus me një total prej më shumë se 50 vjetësh burg.