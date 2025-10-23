ChatGPT Atlas, browseri inteligjent që sfidon Google Chrome
OpenAI ka prezantuar ChatGPT Atlas, browserin e parë “inteligjent” bazuar në ChatGPT, i cili për momentin është i disponueshëm për macOS (por së shpejti do të vijë edhe për Windows, iOS dhe Android). Ky është një hap strategjik për kompaninë e Sam Altman, duke futur inteligjencën artificiale direkt në mjetin që përdoret më shumë çdo ditë: browserin. Me Atlas, OpenAI hyn në konkurrencë të drejtpërdrejtë me Google Chrome dhe Safari, duke ofruar një eksperiencë navigimi që kombinon AI dhe internetin në një ekosistem të vetëm.
Ndërtuar mbi motorin Chromium, Atlas ruan funksionalitetet klasike të navigimit skedat, shënuesit (bookmarks), modalitetin incognito dhe shton një nivel ndërveprimi bisedor: mund të hapni një skedë të re dhe t’i kërkoni ChatGPT-t të kërkojë, të përmbledhë apo të krahasojë informacion pa kaluar nga motorët e zakonshëm të kërkimit. Një shirit anësor lejon gjithashtu të pyetni ChatGPT-n mbi çdo faqe në kohë reale: AI-ja analizon përmbajtjen dhe jep përgjigje kontekstuale, duke sugjeruar thellime ose modifikime teksti.
Një nga risitë më të mëdha është memoria e browserit: Atlas mban mend kërkimet, faqet e vizituara dhe veprimet e kryera, sugjeron hapat e ardhshëm ose automatizon detyra rutinore. Të gjitha informacionet janë nën kontrollin e përdoruesit, i cili mund të shohë, modifikojë ose fshijë memorien, ndërsa në modalitetin incognito kronologjia fiket automatikisht.
Gjatë prezantimit në streaming, OpenAI njoftoi edhe Modalitetin Agjent, në version paraprak për përdoruesit Plus dhe Pro: një sistem që mund të kryejë detyra autonome, si planifikimi i udhëtimeve, rezervimi shërbimesh apo përfundimi i punëve komplekse, duke lëvizur kursorin vetë. Atlas lejon komanda në gjuhë natyrale, si “rihapi faqen me këpucët që po shikoja dje” ose “pastro skedat e mia”, dhe ato ekzekutohen automatikisht.
Në aspektin e sigurisë, Atlas sjell kontroll të avancuar për prindërit dhe kufizime për modalitetin agjent, si dhe mundësi për të menaxhuar në detaje se cilat faqe ChatGPT mund t’i shohë apo kujtojë. Të gjitha funksionalitetet janë të pajtueshme me mjetet ekzistuese të ChatGPT, përfshirë kërkimin e thellë, gjenerimin e imazheve, modalitetin studimi dhe udhëzimet e personalizuara.
Aktualisht Atlas është i disponueshëm vetëm për macOS 12+ në Mac me chip Apple Silicon, por së shpejti do të vijë për Windows, iOS dhe Android. Përdoruesit mund të importojnë shënuesit, fjalëkalimet dhe kronologjinë nga browseri aktual. Ka versione falas dhe të paguara (Plus, Pro, Business), ndërsa versionet Enterprise dhe Edu janë ende në beta.
Me Atlas, OpenAI ndryshon paradigmën e internetit: nga një dritare neutrale për qasje në internet, në një asistent digjital që navigon dhe mendon së bashku me përdoruesin. Fillon kështu një epokë e re e navigimit inteligjent.