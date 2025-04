“Duam të dërgojmë 500 kg drogë”, investigimi i BBC për trafikun e kokainës nga Ekuadori në Europë

“Mafia shqiptare më merrte në telefon dhe më thoshte: ‘Duam të dërgojmë 500 kg drogë’. Nëse nuk pranon, të vrasin”. César (jo emri i tij i vërtetë) është një anëtar i Kings Latin, një bandë kriminale droge në Ekuador. Ai u rekrutua nga një oficer i korruptuar i policisë kundër narkotikëve për të punuar për mafian shqiptare, një nga rrjetet më të frytshme të trafikut të kokainës në Europë, shkruhet në artikullin e publikuar nga BBC.

Mafia shqiptare ka zgjeruar praninë e saj në Ekuador vitet e fundit, e tërhequr nga rrugët kryesore të trafikut nëpër vend dhe tani ajo kontrollon pjesën më të madhe të rrjedhës së kokainës nga Amerika e Jugut në Europë.



Pavarësisht se Ekuadori nuk e prodhon drogën, 70% e kokainës në botë tani rrjedh nëpër portet e tij, thotë presidenti ekuadorian Daniel Noboa.

Ajo kontrabandohet në vend nga Kolumbia dhe Peruja fqinje, dy prodhuesit më të mëdhenj të kokainës në botë.

Policia thotë se ka sekuestruar një sasi rekord droge të paligjshme vitin e kaluar, pjesa më e madhe e saj kokainë, dhe kjo tregon se eksportet totale janë në rritje.

Pasojat janë vdekjeprurëse! Janari 2025 pa 781 vrasje, duke e bërë atë muajin më vdekjeprurës në vitet e fundit. Shumë prej tyre kishin lidhje me tregtinë e paligjshme të drogës.

BBC raporton se ka kontaktuar njerëzit në zinxhirin e furnizimit për të kuptuar pse kjo krizë po përkeqësohet dhe si po e nxit atë rritja e konsumit evropian të kokainës.

César, 36 vjeç, fillimisht filloi të punonte me kartele kur ishte 14 vjeç, duke përmendur mundësitë e dobëta të punës si një faktor.

“Shqiptarët kishin nevojë për dikë që të zgjidhte problemet”, shpjegon ai. “I njihja rojet e portit, shoferët e transportit, mbikëqyrësit e kamerave të sigurisë”.

Pasi kokaina arrin në Ekuador nga Kolumbia ose Peruja, ajo ruhet në magazina derisa punëdhënësit shqiptarë marrin dijeni për një kontejner transporti që do të nisej nga një nga portet për në Europë.

Bandat përdorin tre metoda kryesore për të kontrabanduar kokainën në ngarkesa: fshehjen e drogës në ngarkesë para se të arrijë në port, thyerjen e kontejnerëve në port ose bashkimin e drogës me anijet në det.

Ndonjëherë César ka fituar deri në 3,000 dollarë për një punë, por nxitja nuk janë vetëm paratë: “Nëse nuk bën një punë që kërkojnë shqiptarët, ata do të të vrasin.”

César thotë se ndjen keqardhje për rolin e tij në tregtinë e drogës, veçanërisht ato që ai i quan “viktima kolaterale”.

Por ai beson se fajin e kanë vendet konsumatore. “Nëse konsumi vazhdon të rritet, kështu do të rritet edhe trafikimi. Do të jetë i pandalshëm”, thotë ai, duke shtuar: “Nëse e luftojnë atje, do të përfundojë këtu.”

Punëtorët e zakonshëm, jo vetëm anëtarët e bandës, kapen në këtë zinxhir furnizimi.

Juan, jo emri i tij i vërtetë, është një shofer kamioni. Një ditë ai mori një ngarkesë ton për ta çuar në port.

“Zilja e parë e alarmit ishte kur shkuam në magazinë dhe kishte vetëm ngarkesën, asgjë tjetër. Ishte një magazinë me qira, pa emër kompanie”, kujton ai.

“Dy muaj më vonë, pashë në lajme se kontejnerët ishin sekuestruar në Amsterdam, plot me drogë”.

Pse po rriten eksportet

Në portet e Ekuadorit, policia dhe forcat e armatosura përpiqen të kontrollojnë situatën.

Varkat patrullojnë ujërat, policia skanon kutitë e bananeve për tulla me kokainë, madje edhe zhytësit e policisë kërkojnë drogë të fshehura nën anije.

Të gjithë janë të armatosur rëndë, madje edhe ata që thjesht ruajnë kutitë e bananeve përpara se ato të ngarkohen në kontejnerë transporti. Kjo sepse nëse droga gjendet gjatë një kontrolli, ka të ngjarë të përfshihet një punonjës i korruptuar i portit dhe mund të shkaktojë një incident të dhunshëm.

Pavarësisht këtyre përpjekjeve, policia thotë se sasia e kokainës që po kontrabandohej me sukses nga Ekuadori ka arritur një rekord të lartë. Fajësohen rritja e kërkesës dhe faktorët ekonomikë.

Gati 300 ton drogë u kapën vitin e kaluar, një rekord i ri vjetor, sipas ministrisë së brendshme të Ekuadorit.

Majori Christian Cozar Cueva i Policisë Kombëtare thotë se “ka pasur një rritje prej rreth 30% të konfiskimeve të drejtuara drejt Europës në vitet e fundit”.

Kjo rritje e dërgesave të kokainës e ka bërë atë më të rrezikshëm për ata që janë kapur në zinxhirin e furnizimit.

Shoferi i kamionit “Juan” thotë se rritja e “ndotjes së kontejnerëve” e bën atë më të prekshëm.

Ai thotë se zyrtarët kapën një kontenier një ditë më parë me dy ton drogë: “Dikur ishte kilogramë, tani flasim për tonë. Nëse nuk i kontaminoni kontejnerët, keni dy mundësi: të lini punën ose të përfundoni të vdekur.”

Një ekonomi e goditur nga pandemia Covid la më shumë ekuadorianë të prekshëm ndaj rekrutimit të bandave.

Një shtet që ishte i shtrirë financiarisht pas pandemisë, një forcë sigurie që kishte më pak përvojë në trajtimin e krimit të organizuar dhe rregullat e dobëta të vizave më parë lehtësuan praninë e bandave europiane atje pas vitit 2020.

Monica Luzárraga thotë se viti 2021 ishte viti kur “infiltrimi i mafias shqiptare mori hov”.

Ajo thotë se kjo periudhë përkoi me një “fluks” të qytetarëve shqiptarë dhe një rritje të eksporteve të bananeve, përfshirë edhe në Shqipëri.

“Ky është një biznes fitimprurës që dëmton Ekuadorin dhe përfiton organizatat kriminale. Si mund të pranojmë një ekonomi të ndërtuar mbi vuajtjet?”

Një mesazh për Europën

Ky zemërim ndaj karteleve të huaja nuk është befasues, duke pasur parasysh kontributin e tyre në rritjen e dhunës.

Por një gjë për të cilën bien dakord disa trafikantë dhe ata që i luftojnë: tregtia ushqehet nga konsumatorët, veçanërisht në Europë, SHBA dhe Australi.

Të dhënat e OKB-së tregojnë se konsumi global i kokainës ka arritur nivele rekord. Sondazhet e saj sugjerojnë se Britania e Madhe ka shkallën e dytë më të lartë në botë të përdorimit të kokainës.

Agjencia Kombëtare e Krimeve të Mbretërisë së Bashkuar (NCA) vlerëson se Britania e Madhe konsumon rreth 117 ton kokainë në vit dhe ka tregun më të madh në Europë.

Provat sugjerojnë se konsumi në Mbretërinë e Bashkuar është në rritje.

Analiza e Zyrës së Brendshme të Mbretërisë së Bashkuar për ujërat e zeza sugjeron se konsumi i kokainës është rritur me 7% nga viti 2023 në 2024. Operacionet e NCA-së sekuestruan rreth 232 ton kokainë në vitin 2024, krahasuar me 194 tonë në 2023.

Zëvendësdrejtori i udhëheqjes së kërcënimeve të NCA-së, Charles Yates, thotë se kjo e bën Britaninë e Madhe “vendin e zgjedhur” për grupet e krimit të organizuar që përfitojnë nga kërkesa e lartë.

Ai vlerëson se tregu i kokainës në Mbretërinë e Bashkuar vlen rreth 11 miliardë paund (14.2 miliardë dollarë), dhe bandat kriminale fitojnë rreth 4 miliardë paund në vit vetëm në Britani.