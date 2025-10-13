Donald Trump pritet në Izrael nga Netanyahu, do të nderohet me Medaljen Presidenciale të Nderit
Sipas zyrës së Presidentit të Izraelit, Isaac Herzog, Trump do të nderohet me Medaljen Presidenciale të Nderit, dekorata më e lartë civile që jepet nga shteti izraelit.
Ky vlerësim i jepet për përpjekjet e Trump në sigurimin e lirimit të 48 pengjeve të mbajtura nga Hamasi, 20 prej të cilëve besohet se janë ende gjallë.
Presidenti Herzog pritet ta informojë zyrtarisht Trump për çmimin gjatë një takimi që do të zhvillohet sot në parlamentin izraelit (Knesset).
Ceremonia e dhënies së medaljes pritet të mbahet në muajt në vijim.
Vizita e Trump në Izrael vjen në një kohë kur negociatat për paqe dhe lirimi i pengjeve janë në fokusin e opinionit ndërkombëtar.