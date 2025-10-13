Von der Leyen sot në Tiranë, takime me Ramën dhe Begajn (AXHENDA)
Kryeministri Edi Rama do të presë sot Presidenten e Komisionit Europian, Ursula von der Leyen, në një vizitë zyrtare në Shqipëri, në kuadër të Forumit të Investimeve EU-WB6.
Ceremonia zyrtare e mirëseardhjes do të zhvillohet në orën 09:50 në bulevardin “Dëshmorët e Kombit”, ku Presidentja e KE-së do të pritet me nderime shtetërore.
Pas ceremonisë, në orën 10:00, do të mbahet një takim mes Kryeministrit Rama dhe Presidentes von der Leyen, i cili do të pasohet nga një takim bilateral mes dy delegacioneve respektive.
Vizita do të përmbyllet me një konferencë të përbashkët për shtyp, që do të mbahet në orën 11:15 në ambientet e Kryeministrisë.
Vizita e Presidentes së Komisionit Europian në Tiranë vjen në një moment të rëndësishëm për procesin e integrimit evropian të Shqipërisë dhe për thellimin e bashkëpunimit mes Bashkimit Europian dhe vendeve të Ballkanit Perëndimor.
Po ashtu ajo do të takohet edhe me Presidentin Bajram Begaj, në një takim që pritet të mbahet në orën 9:15 në ambientet e Presidencës.