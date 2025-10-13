“Ju kemi pritur!”/ Letër nga Netanyahu, laptop dhe… çfarë përmban seti që do t’u jepet pengjeve të liruar nga Hamasi
Lajmifundit / 13 Tetor 2025, 09:06
Bota
Një shënim i shkruar me dorë nga kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu dhe bashkëshortja e tij Sara Netanyahu do të jetë pjesë e një seti që do t’u jepet pengjeve të liruara rishtas kur të kthehen në Izrael.
“Në emër të të gjithë popullit të Izraelit, mirë se erdhët përsëri! Ne ju kemi pritur, ju përqafojmë. Sara dhe Benjamin Netanyahu!”, thuhet në shënim.
Seti përfshin gjithashtu rroba, një laptop, një telefon celular dhe një tablet.