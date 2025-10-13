LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

“Ju kemi pritur!”/ Letër nga Netanyahu, laptop dhe… çfarë përmban seti që do t’u jepet pengjeve të liruar nga Hamasi

Lajmifundit / 13 Tetor 2025, 09:06
Bota

“Ju kemi pritur!”/ Letër nga Netanyahu, laptop dhe…

Një shënim i shkruar me dorë nga kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu dhe bashkëshortja e tij Sara Netanyahu do të jetë pjesë e një seti që do t’u jepet pengjeve të liruara rishtas kur të kthehen në Izrael.


“Në emër të të gjithë popullit të Izraelit, mirë se erdhët përsëri! Ne ju kemi pritur, ju përqafojmë. Sara dhe Benjamin Netanyahu!”, thuhet në shënim.

Seti përfshin gjithashtu rroba, një laptop, një telefon celular dhe një tablet.

“Ju kemi pritur!”/ Letër nga Netanyahu, laptop dhe…

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion