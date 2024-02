Incidentet në Shtëpinë e Bardhë, qeni i Biden kafshoi të paktën 24 herë agjentët e CIA-s

Komandanti Biden, qeni i familjes së Presidentit Joe Biden , kafshoi personelin e Shërbimit Sekret Amerikan në të paktën 24 incidente në Shtëpinë e Bardhë dhe vende të tjera, sipas dokumenteve të reja të brendshme të USSS të marra nga CNN.

Ky numër nuk përfshin incidente shtesë që CNN ka raportuar më parë që përfshijnë stafin e rezidencës ekzekutive dhe punonjës të tjerë të Shtëpisë së Bardhë. Por dokumentet e reja, të marra nëpërmjet një kërkese të Ligjit për Lirinë e Informacionit, zbulojnë shkallën në të cilën situata ishte bërë një çështje serioze në vendin e punës për qindra punonjës që mbështesin operacionet e Shtëpisë së Bardhë dhe se si personeli i agjencisë ndryshoi zakonet e tij për të shmangur lëndimin nga Pastor Gjerman.

“Kafshimet e fundit të qenve na kanë sfiduar të rregullojmë taktikat tona operacionale kur komandanti është i pranishëm, ju lutemi jepni shumë hapësirë,” i shkroi ekipit të tyre në një email të qershorit 2023, një ndihmës agjent special i paidentifikuar në krye të Divizionit Mbrojtës Presidencial të USSS, duke paralajmëruar se agjentët “duhet të jenë krijues për të garantuar sigurinë personale”.

Ky paralajmërim erdhi disa muaj përpara se qeni të hiqej nga Shtëpia e Bardhë, me incidente të shumta kafshimesh që ndodhën përkohësisht. CNN ka shqyrtuar më shumë se 400 faqe dokumente, shumë prej të cilave janë redaktuar shumë për të mbrojtur anonimitetin e personelit të USSS dhe detajet operacionale.

Në tetor 2022, një teknik i Shërbimit Sekret pa emër përshkroi një incident dhe tha se ata ishin “të shqetësuar për sjelljen e kafshëve shtëpiake që po përshkallëzohej dhe se … diçka më e keqe do t’u ndodhte të tjerëve”.

Incidentet e dokumentuara përfshinin anëtarë të divizionit të uniformuar të Shërbimit Sekret, anëtarë të detajeve mbrojtëse të presidentit dhe zyrtarë të tjerë të USSS. Ato u zhvilluan brenda dhe jashtë rezidencës së Shtëpisë së Bardhë, por edhe në shtëpitë e familjes Biden në Wilmington dhe Rehoboth Beach, Delaware, në Camp David dhe në Nantucket, Massachusetts, ku familja e parë kalon festën e Falenderimeve.

Një burim i afërt me familjen Biden tha për CNN se familja Biden ndihet “e tmerruar” dhe ka qenë “zemërthyer” për valën e incidenteve thumbuese.

“Ata janë thyer zemra për këtë. Ata u kanë kërkuar falje atyre që janë kafshuar, u kanë çuar lule disave. Ata ndjehen të tmerrshëm”, tha burimi.

Familja u përpoq vazhdimisht të merrte një kontroll mbi situatën, e cila filloi në tetor 2022 me incidente që zgjasin një vit të plotë. Komandanti Biden iu bashkua familjes si një qenush në dhjetor 2021.

“Presidenti dhe zonja e parë kujdesen thellësisht për sigurinë e atyre që punojnë në Shtëpinë e Bardhë dhe atyre që i mbrojnë çdo ditë. Megjithë trajnimin shtesë të qenve, punën me veterinerët dhe konsultimin me bihevioristët e kafshëve, mjedisi i Shtëpisë së Bardhë thjesht u tregua i tepërt për Komandantin. Që nga vjeshta, ai ka jetuar me anëtarë të tjerë të familjes”, tha Elizabeth Alexander, drejtoresha e komunikimit e zonjës së parë Jill Biden, në një deklaratë të dhënë për CNN.

“Incidentet që përfshijnë komandantin u trajtuan si lëndime në vendin e punës, me ngjarje të dokumentuara në përputhje me udhëzimet e Shërbimit Sekret dhe Departamentit të Sigurisë Kombëtare të SHBA-së”, tha Anthony Guglielmi, një zëdhënës i USSS, në një deklaratë për CNN të mërkurën.

“Ndërsa personeli i Shërbimit Sekret as nuk trajton dhe as nuk kujdeset për kafshët shtëpiake të familjes së parë, ne punojmë vazhdimisht me të gjitha entitetet e aplikueshme për të minimizuar çdo ndikim negativ nga kafshët shtëpiake të familjes,” tha ai.

Dokumentet, të cilat u morën në mënyrë të pavarur nga CNN, u publikuan fillimisht nga John Greeneëald.

“Diçka më e keqe do të ndodhte”

Guglielmi i bëri thirrje ekipit të tij mediatik që të fillojë “përgatitjen e përgjigjeve të mundshme publike” për pyetjet në lidhje me incidentet duke filluar në korrik 2023. Një përshkrim me email i një incidenti të 29 korrikut 2023 – një nga skicat më të rënda në dokumente – zbulon seriozitetin e problemit.

Një agjent special i paidentifikuar nga njësia kundër mbikëqyrjes së divizionit mbrojtës presidencial po ofronte mbulim sigurie në Rehoboth Beach, Delaware, thuhet në raport. Ndërsa agjenti shkoi në një post sigurie në oborrin e shtëpisë, agjenti dëgjoi që Komandanti filloi të lehte, thuhej në raport, por nuk e kuptoi që Komandanti ishte “i lirshëm dhe i shkëputur nga zinxhiri”.

“Komandanti vrapoi në drejtim të kabinës së postës dhe kafshoi agjentin redaktuar në parakrahun e majtë, duke i shkaktuar një plagë të rëndë të thellë. Si rezultat i sulmit agjentit filloi ti dilte gjak i konsiderueshëm nga krahu”, thuhet në raport.

Agjenti u trajtua në vend nga njësia mjekësore e Shtëpisë së Bardhë dhe mori gjashtë qepje në parakrahun e tij të majtë, thuhet në raport, si dhe antibiotikë për plagën.

Më 2 tetor 2022, një agjent u kafshua në parakrah ndërsa mbante derën hapur në zonën midis Krahut Perëndimor dhe rezidencës, një incident i dokumentuar që përfshinte Presidentin Joe Biden. Ky agjent ngriti shqetësime për sigurinë në vendin e punës, duke thënë se ishte i shqetësuar se qeni pa zinxhir do bëhej kërcënim për jetën e shumë personave.

Një oficer përshkroi një incident më 23 dhjetor 2022, në Shtëpinë e Bardhë me familjen Biden të pranishme.

“Ndërsa familja e parë po kthehej nga pavioni i tenisit, qeni më kafshoi në parakrahun tim të majtë”, tha oficeri.

Pati një incident të ngjashëm më 11 qershor 2023, ku një agjent special u përpoq t’i hapte derën zonjës së Parë Ovale në dhomën e ngrënies. Në këtë moment qeni iu hodh sipër dhe e kafshoi në gjoksin e majtë.

Më 28 janar 2023 ndodhi një incident kafshimi me një anëtar të stafit të Marinës në Laurel Cabin në Camp David. Javë më vonë, një anëtar i divizionit mbrojtës presidencial dërgoi një kërkesë për informacion nga “të gjithë ata që kanë pasur një incident me komandantin”.

Dhe një punonjës i paidentifikuar i USSS paraqiti një njoftim për dëmtim traumatik dhe kërkesë për vazhdimin e pagesës/kompensimit me Departamentin e Punës të SHBA-së për një incident që ndodhi më 12 prill 2023.

“Komandanti më hodhi dhe më kafshoi në krahun e majtë. Kam marrë plagë të cilat u qepën nga mjeku”, thuhej në njoftim.

Në maj 2023, një agjent i posaçëm shkroi se stafi i Shtëpisë së Bardhë ishte këshilluar që “kafsha shtëpiake nuk duhet të dalë vetë”.

Burimet sugjeruan se marrëdhënia midis familjes së parë dhe Shërbimit Sekret Amerikan fillimisht u tensionua kur qeni i moshuar i familjes, Major, i shkaktoi një lëndim një agjenti të paidentifikuar të Shërbimit Sekret në vitin 2021, përpara se përfundimisht të dërgohej përgjithmonë në Delaëare. Sekretarja e atëhershme e shtypit e Shtëpisë së Bardhë, Jen Psaki, deklaroi në atë kohë se Major i shkaktoi një lëndim një personi të paidentifikuar.