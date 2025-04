Do të kandidojë për herë të tretë? Trump nuk heq dorë: Ka metoda për ta bërë këtë gjë...

Presidenti Donald Trump nuk e përjashtoi idenë e ndjekjes së një mandati të tretë në Shtëpinë e Bardhë, pavarësisht Amendamentit të 22-të të Kushtetutës që e ndalon atë, duke pretenduar në një intervistë se “ka metoda” për ta arritur këtë dhe duke theksuar se “nuk po bënte shaka.”

“Shumë njerëz do të donin që unë ta bëja këtë. Por, dua të them, unë në thelb u them atyre se kemi një rrugë të gjatë për të bërë,” tha Trump në një intervistë telefonike për NBC News, e publikuar të dielën. “Jam i fokusuar te e tashmja,” shtoi ai, duke iu referuar administratës së tij aktuale.

“Ka metoda me të cilat mund ta bësh,” u përgjigj presidenti kur u pyet nëse ka strategji për ta lejuar atë të kërkojë një tjetër mandat presidencial.

Presidenti, të cilit i kufizohet mandati, e ka përmendur idenë e një presidencë të tretë disa herë më parë.

“Nuk po bëj shaka,” i tha Trump NBC News, por përsëriti, “është shumë herët për ta menduar këtë.”