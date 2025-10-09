"Ditë e madhe për Izraelin", Netanyahu përshëndet marrëveshjen e paqes me Hamasin
Izraeli dhe Hamasi ranë dakord për fazën e parë të planit amerikan për t’i dhënë fund luftës në Gaza.
Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu e përshëndeti këtë ngjarje dhe e konsideroi një “ditë të madhe për Izraelin”. Ai shtoi se do të mblidhte qeverinë për të miratuar marrëveshjen.
“Një ditë e madhe për Izraelin. Sot do të mbledh qeverinë për të miratuar marrëveshjen dhe për të sjellë të gjithë pengjet tona të dashura në atdheun e tyre”, tha Netanyahu.
“Falënderoj ushtarët e guximshëm të Forcave Mbrojtëse të Izraelit dhe të gjitha forcat e sigurisë. Falë guximit dhe sakrificës së tyre kemi arritur në këtë ditë”, shton Benjamin Netanyahu.