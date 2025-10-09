“Nuk kam vdekur”, legjenda e muzikës amerikane shuan thashethemet pas deklaratave të motrës së saj: A ju dukem e sëmurë?
“Nuk kam vdekur ende”, ky është mesazhi që ylli i muzikës amerikane, Dolly Parton dërgoi për të vërtetuar se është gjallë pasi motra e saj u kërkoi fansave të luten për shëndetin e saj.
Dolly Parton, 79 vjeç, kohët e fundit anuloi gjashtë koncerte që ishte planifikuar të mbante në dhjetor në Las Vegas dhe i riprogramoi ato për në shtator 2026.
Menjëherë pas kësaj filluan të qarkullonin thashetheme për shëndetin e saj dhe Porton i mohoi ato duke postuar një video ku shfaqet, duke buzëqeshur, duke filmuar reklama.
“A ju dukem e sëmurë? Po punoj shumë këtu”, thotë ajo në video, e cila ka mbishkrimin: “Nuk kam vdekur ende!”
“Ka shumë thashetheme që qarkullojnë dhe mendova se nëse do t’i dëgjonit nga unë vetë, do ta dinit se jam mirë. Nuk besoj se Zoti ka mbaruar me mua dhe se nuk kam ndaluar së punuari”, tha ajo.