LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Nga veshjet deri te parfumet e markave të njohura, kapen mijëra artikuj të falsifikuar! Shiten si origjinale

Lajmifundit / 9 Tetor 2025, 08:17
Aktualitet

Nga veshjet deri te parfumet e markave të njohura, kapen mijëra

Administrata Doganore Shqiptare ka intensifikuar kontrollet në të gjitha degët doganore të vendit, duke zbuluar dhe sekuestruar sasi të mëdha mallrash të dyshuara si falsifikime të markave të njohura ndërkombëtare.

Gjatë ditëve të fundit janë bllokuar rreth 1,500 bluza sportive, si dhe mbi 900 artikuj veshjesh dhe komplete sportive të markave të njohura si Nike, Adidas, Zara, Massimo Dutti e të tjera.

Po ashtu, janë sekuestruar sasi të konsiderueshme parfumesh që mbanin emrat e markave prestigjioze si Dior, Gucci, Armani etj.

Të gjitha mallrat janë magazinuar përkohësisht, ndërsa vijojnë verifikimet për shkelje të të drejtave të pronësisë intelektuale (IPR).

Në njoftimin zyrtar, Administrata Doganore Shqiptare thekson se do të vijojë me vendosmëri luftën kundër falsifikimit, me qëllim mbrojtjen e tregtisë së ndershme, bizneseve të ligjshme dhe konsumatorëve shqiptarë

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion