Ushtria amerikane godet varkën me drogë nga Venezuela, Rubio: Drejtohej nga grupi narko-terrorist
Ushtria amerikane goditi të martën një varkë që transportonte drogë dhe vinte nga Venezuela, bëri të ditur Sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio, në një kohë kur tensionet po rriten mes administratës Trump dhe qeverisë venezuelase.
Presidenti amerikan, Donald Trump e konfirmoi sulmin gjatë një konference për shtyp në Zyrën Ovale pasditen e së martës, duke thënë se ushtria kishte “qëlluar” ndaj varkës “pak çaste më parë.”
Disa minuta më pas, Rubio shkroi në platformën X se ushtria kishte kryer një “sulm vdekjeprurës” në jug të Detit të Karaibeve.
Ai tha se “varka e drogës” kishte dalë nga Venezuela dhe “po operohej nga një organizatë e shpallur si narko-terroriste.”
Detajet mbi sulmin, përfshirë se kush e operonte anijen, mbeten ende të pakta.
Sulmi erdhi pasi SHBA-ja konfirmoi muajin e kaluar se Marina do të forconte praninë e saj në Venezuelë, duke vendosur tre anije luftarake në ujërat përreth këtij vendi të Amerikës Jugore si pjesë e një misioni kundër karteleve të drogës.
Presidenti venezuelas, Nicolas Maduro i quajti këto anije një “kërcënim ekstravagant, të pajustifikueshëm, imoral, absolutisht kriminal dhe të përgjakshëm”./tch