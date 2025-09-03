Këmbimi valutor 3 shtator 2025: Me sa shiten e blihen euro dhe dollari
Lajmifundit / 3 Shtator 2025, 08:53
Aktualitet
Sot, në tregun e këmbimit valutor, një dollar amerikan do të blihet me 82.8 lekë dhe do të shitet me 84.3 lekë.
Euro do të blihet me 97 lekë dhe do të shitet me 98.1 lekë. Franga zvicerane do të blihet me 103 lekë dhe do të shitet me 104.3 lekë.
Ndërsa paundi britanik do të blihet me 111 lekë dhe do të shitet me 112.5 lekë. Dollari kanadez këmbehet me 60 lekë në blerje dhe me 61.5 lekë në shitje.