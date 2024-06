Blinken mbërrin në Egjipt, në fokus armëpushimi Izrael-Hamas

Sekretari amerikan i Shtetit Antony Blinken mbërriti në Egjipt, në një kohë kur Uashingtoni kërkon të rrisë presionin ndaj Hamasit dhe Izraelit për të arritur një armëpushim në Gaza.

Në vizitën e tij të 8 në rajon që kur militantët e Hamasit sulmuan Izraelin më 7 tetor, duke shkaktuar episodin më të përgjakshëm në konfliktin izraelito-palestinez prej dekadash, diplomati i lartë amerikan do të vizitojë këtë javë dhe Jordaninë e Katarin.

Blinken do të takohet me presidentin egjiptian Abdel Fattah al-Sisi në Kajro përpara se të udhëtojë për në Izrael, ku do të takohet me kryeministrin Benjamin Netanyahu dhe ministrin e Mbrojtjes Yoav Gallant.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Vizita vjen pasi presidenti amerikan Joe Biden më 31 maj përshkroi një propozim trefazor armëpushimi nga Izraeli që parashikon një fund të përhershëm të armiqësive, lirimin e pengjeve izraelitë dhe të burgosurve palestinezë dhe rindërtimin e Gazës.