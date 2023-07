Bie numri i të infektuarve, Italia lehtëson shtetërrethimin e natës

Qeveria italiane ka marrë vendimin për të lehtësuar shtetërrethimin natën, kjo pasi ka rënë ndjeshëm numri i të infektuarve me Covid-19. Mediat italiane shkruajnë se në të ashtuquajturat zona të verdha italiane, ku ekziston një rrezik i moderuar i koronavirusit, ndalimi i orarit do të kthehet me një orë, në orën 23:00 në vend të orës 22:00 dhe nga 7 qershori, një orë tjetër zgjatet deri në mesnatë.

Bëhet me dije se Roma zyrtare ofroi mundësinë për të hequr tërësisht shtetrrethimin nga 21 qershori. Në qershor, shumë nga 20 rajonet e Italisë gjithashtu do të shpallen zona të bardha, që do të thotë pothuajse asnjë kufizim për koronavirusin.

Italia ka lehtësuar gradualisht masat për javë të tëra, paralelisht me rënien e niveleve të infeksionit. Që nga e hëna, vendi me 60 milionë banorë ka regjistruar më pak se 3 500 infeksione të reja me koronavirus brenda 24 orësh.