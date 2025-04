BE shpall kundërmasat e para ndaj tarifave të Trump! Hyjnë në fuqi më 15 prill!

Vendet anëtare të BE-së votuan sot në favor të propozimit të Komisionit Evropian për të futur kundërmasa tregtare kundër Shteteve të Bashkuara.

Sipas një dokumenti të brendshëm të Komisionit, vendosja e tarifave ka të bëjë me produkte amerikane me një vlerë totale prej rreth 22.1 miliardë euro, bazuar në të dhënat e importit të vitit 2024, si duhan, motoçikleta, çelik dhe alumin. Uiski amerikan u hoq nga lista përkatëse pasi Trump kërcënoi me tarifa 200% për produktet alkoolike nga BE.

Propozimi i Komisionit erdhi si përgjigje ndaj vendimit të SHBA në mars për të vendosur tarifa për importet e çelikut dhe aluminit nga BE. BE i konsideron tarifat amerikane të pajustifikuara dhe të dëmshme, duke shkaktuar dëme ekonomike për të dyja palët, si dhe për ekonominë globale. BE-ja ka shprehur qartë preferencën e saj për të gjetur rezultate nga negociatat me SHBA-në që do të ishin të balancuara dhe të dobishme reciproke.

Votimi i sotëm i miratimit nga Shtetet Anëtare do të thotë se pas përfundimit të procedurave të brendshme të Komisionit dhe publikimit të aktit zbatues kundërmasat do të hyjnë në fuqi. Tarifat do të fillojnë të mblidhen nga 15 prilli. Këto kundërmasa mund të pezullohen në çdo kohë nëse SHBA bie dakord për një rezultat të drejtë dhe të balancuar nga negociatat.

Komisioni kishte hartuar listën e propozuar të produkteve amerikane mbi të cilat u vendosën detyrime hakmarrëse që nga fundi i javës së kaluar, por Brukseli zgjodhi ta rishikonte listën dy herë, për të kënaqur Italinë, Francën dhe Irlandën , pasi këto vende anëtare të BE-së po kërkonin urgjentisht që pijet alkoolike amerikane të përjashtoheshin nga hakmarrja evropiane, pasi përndryshe mund të ndikohej ndjeshëm hakmarrja e tyre e verës.