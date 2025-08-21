LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Avionit të Delta Air Lines i këputet pjesë e krahut gjatë fluturimit

Lajmifundit / 21 Gusht 2025, 14:00
Bota

Avionit të Delta Air Lines i këputet pjesë e krahut gjatë

Administrata Federale e Aviacionit (FAA) në SHBA ka nisur hetimet pas një incidenti serioz me një avion të kompanisë Delta Air Lines, ku një pjesë e krahut u shkëput pjesërisht gjatë fluturimit.

Avioni kishte nisur udhëtimin nga Orlando drejt Ostinit, Teksas, dhe ndonëse pasagjerët panë pjesën e krahut të varur gjatë fluturimit, mjeti arriti të ulej në mënyrë të sigurt në destinacion.

Në bord ndodheshin 62 pasagjerë dhe 6 anëtarë të ekuipazhit, të cilët shpëtuan pa lëndime.

Delta konfirmoi incidentin, duke bërë me dije se avioni është nxjerrë menjëherë nga shërbimi për kontrolle teknike dhe mirëmbajtje. FAA ka nisur një hetim të plotë për të përcaktuar shkakun e defektit.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion