Aksident në Shkodër, makina përplaset me motorin, plagoset 26-vjeçarja
Lajmifundit / 21 Gusht 2025, 13:47
Aktualitet
Një aksident rrugor është regjistruar sot rreth orës 12:30 në aksin “Shkodër–Lezhë”.
Automjeti i drejtuar nga shtetasi A. A., 58 vjeç, është përplasur me një motomjet që drejtohej nga N. H., 27 vjeç. Nga përplasja është dëmtuar pasagjerja e motorit, shtetasja E. M., 26 vjeçe, e cila ndodhet nën kujdesin e mjekëve dhe raportohet jashtë rrezikut për jetën.
Policia ka mbërritur në vendngjarje, ndërsa grupi hetimor po punon për të zbardhur shkaqet dhe rrethanat e aksidentit.