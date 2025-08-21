LEXO PA REKLAMA!

I dënuar në Zvicër, arrestohet në Portin e Durrësit 25-vjeçari që tentoi të udhëtonte drejt Italisë

Lajmifundit / 21 Gusht 2025, 13:41
Aktualitet

I dënuar në Zvicër, arrestohet në Portin e Durrësit

Një 25-vjeçar i shpallur në kërkim ndërkombëtar është vënë në pranga nga Policia Kufitare në Portin e Durrësit, gjatë tentativës për t’u larguar drejt Italisë.

I arrestuari është Mërgim Bruti, banues në Itali, i cili ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar nga Interpol Bern pas një vendimi të Gjykatës së Luzernit të datës 8 janar 2025. Ai është dënuar me 27 muaj burgim për veprat penale “Vjedhje” dhe “Shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor”.

Policia bëri me dije se, pas informacioneve operative, janë intensifikuar kontrollet në port, ku Bruti u kap në momentin që po tentonte të udhëtonte drejt Italisë.

Ndaj tij u ekzekutua masa e arrestit me qëllim ekstradimi, ndërsa Interpol Tirana po vijon procedurat për dorëzimin e tij tek autoritetet zvicerane.

